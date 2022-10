L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa la campanya de sensibilització 'Demana suport' per arribar a totes aquelles famílies en risc de perdre l'habitatge es dirigeixin a l'Oficina Municipal d'Habitatge i busquin una sortida. En aquesta oficina es posaran a l'abast dels interessats que no poden pagar el lloguer o la hipoteca tots els recursos municipals disponibles. La regidora d'Habitatge, Annabel Moya, ha explicat que la situació "cada vegada és més complexa" a la ciutat perquè "l'exclusió residencial adopta formes que no eren habituals fins ara". Per això el consistori també ha creat una comissió de treball per lluitar contra l'emergència habitacional.

Amb l'objectiu de garantir que tothom pugui mantenir el seu habitatge, l'Ajuntament de Girona estrena una campanya de difusió i sensibilització. La idea és que totes aquelles famílies que tenen problemes per pagar el lloguer o la hipoteca vagin fins a l'Oficina Municipal d'Habitatge i demanin ajuda. Des d'aquest punt d'entrada, el consistori els oferirà tots els recursos que hi ha disponibles per garantir que es poden quedar a casa. Aquest és un dels principals objectius de la taula de coordinació pel dret a l'habitatge, un organisme de participació de l'oficina municipal. En ella hi col·laboren diverses entitats, grups polítics i altres administracions i actors vinculats a les polítiques d'habitatge. En aquesta taula es va decidir crear una comissió de treball específica per "lluitar contra l'emergència habitacional", tal com explica la regidora d'Habitatge de Girona, Annabel Moya. Per això en la comissió de treball s'ha dissenyat la campanya 'Demana suport' que enceta ara el consistori. Una proposta que vol arribar a totes les persones que estan en risc de perdre el seu habitatge i que encara no s'han dirigit al servei municipal i rebre els recursos que ofereix la ciutat. Moya ha remarcat que la situació en matèria d'habitatge a la ciutat "cada vegada és més complexa". El principal motiu és que "l'exclusió residencial" està adoptant "formes que no eren habituals fins ara". Per això volen treballar per garantir que tot tipus de públic pot entrar al circuit d'ajudes municipals i garantir que poden mantenir les llars. A més, la taula de coordinació pel dret a l'habitatge també treballa per millorar l'accés als lloguers socials i buscar solucions efectives perquè les famílies no perdin l'habitatge.