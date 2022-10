La portaveu del PSC de Girona, Sílvia Paneque, va reunir ahir en una sessió de treball a representants del sector turístic gironí amb el secretari d’Estat de Turisme, Fernando Valdés, per parlar sobre les seves preocupacions i perspectives de futur. Valdés va explicar les iniciatives de la seva secretaria i les convocatòries d’ajuts i d’inversions que s'estan posant en marxa amb els fons europeus Next Generation. Els representants del sector turístic van reclamar una administració central col·laboradora per agilitzar els processos.