La plaça d’Europa tindrà una escultura de Torres Monsó

La plaça d’Europa de Girona tindrà una escultura de Francesc Torres Monsó. Serà un conjunt de lletres vermelles d’acer inoxidable on s’hi podrà llegir la paraula «Univers». Aquest és, de fet, el nom de l’obra de l’eugenial artista. La peça, amb les lletres, una planxa d’acer i diferents barres, suma un pes de quasi dues tones i es col·locarà en un lateral sud de la sortida de l’estació d’autobusos del parc Central, segons ha pogut saber Diari de Girona.

D’aquesta manera es vol posar punt i final a la llarga demanada dels veïns de la zona que reclamen que a la plaça hi hagi una escultura després de perdre que hi havia al centre de la rotonda per culpa de les obres del TAV. El juliol de 2008, es va retirar l’obra del valencià Andreu Alfaro titulada «Per a Europa» perquè començaven els treballs per construir l’estació soterrada al parc Central. L’escultura es va traslladar a la rotonda on hi conflueix la ronda Ferran Puig, el carrer riu Güell i el carrer Joaquim Vayreda, a tocar del parc de la Devesa.

Mentrestant, a la plaça d’Europa, desapareixia el giratori i un cop acabades les obres els residents van començar a demanar el retorn de l’obra d’Alfaro. L’Ajuntament va estudiar el retorn de l’escultura però ho va descartar pel perill que suposava per la fràgil estructura tornar-la a moure i pel cost que tenia intentar-ho. A més, la concepció de l’obra s’entén , en major mesura, si està al centre d’una rotonda on es pot anar observant fent tota la volta. El govern va anar fent diferents propostes als veïns. Un dels exregidors de cultura i del barri de Sant Narcis, Carles Ribas, va arribar a passejar per la plaça, reconvertida en cruïlla, amb el reconegut escultura Jaume Plensa per si podia instal·lar algun dels seus treballs de gran format. La idea no va fructificar.

Ara però, l’Ajuntament ha posat fil a l’agulla i ha decidit col·locar-hi l’obra del desaparegut Francesc Torres Monsó, autor entre d’altres, de les emblemàtiques Lletres Toves situades davant de la Generalitat. Preguntat sobre l’obra i el centenari del naixement de l’artista, el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats (ERC), ha explicat que «el 7 de novembre se celebrarà l’aniversari del naixement de l’artista Francesc Torres Monsó i des de l’Ajuntament de Girona ho volem commemorar amb una nova escultura pública pòstuma de l’artista a la ciutat», ha afirmat. Ayats ha indicat que «fa pocs dies hem iniciat el procés de contractació pública, i per tant, hores d’ara encara és aviat per poder avançar alguna data concreta per la seva inauguració».