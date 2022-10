La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat d'abusar de la seva filla de 15 anys a Girona en dues ocasions durant el 2019 i el 2020. Segons les acusacions, que li demanen fins a 18 anys de presó per dos delictes d'abús sexual, el primer dels episodis va tenir lloc el desembre de 2019, quan ambdós eren al sofà de casa seva. En aquella ocasió, l'home li hauria fet tocaments a les seves parts sexuals. Durant la declaració de la víctima, que s'ha fet a porta tancada, ha expressat que també hi havia els seus germans petits dormint a pocs metres.

El segon episodi hauria tingut lloc, sempre segons la tesi de la fiscalia i de l'acusació particular, l'abril de l'any següent, mentre acusat i víctima eren a l'habitació de la menor. Aprofitant que la víctima havia fet esport i tenia les cames "carregades", el processat va oferir-se per fer-li un massatge amb crema, que va fer abaixant-li els pantalons i tocant les seves parts íntimes.

La víctima va explicar els fets al psicopedagog de l'institut on anava, que alhora és el germà de l'acusat. Davant d'aquesta informació, el professional va comunicar-ho al director i a la mare de la menor. Aquell mateix dia van reunir-se l'acusat, el germà i la mare per abordar els fets. Segons ha explicat la mare durant la seva declaració, en aquella conversa el processat va admetre els tocaments i va demanar perdó, però el germà ha manifestat que durant aquella conversa no va dir res i que va marxar quan la seva dona li ho va demanar. Quatre dies després el jutge va dictar una ordre d'allunyament i de comunicació cap a la seva filla.

Durant la seva declaració, l'acusat ha negat que fes cap mena de tocament a la seva filla, i ha atribuït la denúncia al seu caràcter "manipulador" i a les "mentides" que sempre explicava per intentar "sortir-se amb la seva". Segons ha relatat, quan va començar l'institut, el seu comportament va empitjorar i "buscava maneres de fer les coses com ella volia".

Les acusacions el fan responsable d'un delicte d'abús sexual a víctima menor de setze anys amb prevalença de parentesc i a un delicte d'abús sexual amb introducció de membres corporals a menor de setze anys amb prevalença d'una relació de parentesc.