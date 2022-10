Els grups municipals de Junts per Catalunya (Junts) i Esquerra Republicana (Esquerra) a Girona tenen previst presentar dilluns al Ple municipal una moció conjunta per instar al govern espanyol i a la SAREB a cedir a l’Ajuntament de Girona els immobles de què disposen a la ciutat. La iniciativa dels dos partits que estan al govern de la ciutat pretén augmentar el parc públic per poder fer front a les polítiques d’habitatge.

"Cal que el govern espanyol assumeixi la seva part de responsabilitat en la lluita pel dret a l’habitatge, posant a disposició de la ciutadania tots els recursos de què disposa per a fer-hi front”, assegura el vicealcalde i portaveu d’Esquerra a Girona, Quim Ayats, que remarca que “és una necessitat urgent per a preservar la qualitat de vida de les gironines i gironins i facilitar que tothom qui vulgui pugui desenvolupar el seu projecte de vida a la nostra ciutat”.

“En les polítiques per facilitar l’accés a l’habitatge, la mesura que proposem no pot tenir discussió. La SAREB va néixer a partir de la injecció de recursos públics als bancs, i per tant aquests recursos s’han de retornar a la societat. Els ajuntaments veiem com no tenim ni diners ni competències suficients per tenir més pisos disponibles per a la gent jove, la gent gran o els col·lectius vulnerables. Aquesta moció fa una proposta realista i justa per avançar en aquest sentit”, afirma el portaveu de Junts, Lluís Martí.

En els darrers mesos l’Ajuntament de Girona ha posat en marxa diferents mesures per a pal·liar aquesta problemàtica a la ciutat, com la compra d’habitatge per tanteig i retracte, la futura construcció d'un centenar d'Habitatges de Protecció Oficial (HPO) a Domeny —fruit de l’acord amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl— o la licitació per a la construcció d’una cinquantena d'habitatges protegits a Can Gibert del Pla. En un comunicat, remarquen que "malgrat la feina que s’està fent des de l’Ajuntament de Girona i des de la Generalitat de Catalunya per a revertir l’emergència habitacional a la nostra ciutat, aquest repte continua essent profundament complex, i precisa del compromís ferm i coordinat de totes les administracions".

L’objectiu d’aquesta moció és sol·licitar al govern espanyol que activi una mesura clau en favor del dret a l’habitatge dels nostres veïns i veïnes: posar a disposició de la ciutadania els habitatges de la SAREB.

Una petició que ja s’ha fet des de la Generalitat en diferents ocasions. Segons el darrer estudi de la UMAT, la SAREB compta amb 63 habitatges buits a la ciutat, que és imprescindible que es destinin a pal·liar l’emergència habitacional a les portes d’una nova gran crisi. Uns habitatges, cal recordar, que "han estat sobradament pagats per la ciutadania a través del rescat bancari del 2012", apunten en el comunicat.