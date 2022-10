Responsables d’almenys tres formacions nacionalistes moderades de l’espai exconvergent estan explorant des de fa tres mesos presentar-se conjuntament a les eleccions municipals de Girona amb un candidat de consens que molt probablement seria l’advocat i exregidor Carles Ribas, segons ha pogut constatar Diari de Girona consultant amb fonts de les diferents formacions. Les reunions entre els responsables dels tres partits catalanistes, el PNC, el PDeCAT i Centrem han estat freqüents des del mes d’agost i majoritàriament discretes, tot i que alguna ha estat en l’àmbit públic. A les trobades per intentar formar una candidatura per als comicis del mes de maig de l’any vinent també hi ha estat, com a cap visible, el diputat al Congrés pel Partit Demòcrata Català (PDeCAT) Sergi Miquel, que també forma part de Centrem.

Carles Ribas mai ha abandonat l’interès per la política local i segueix essent militant actiu del Partit Nacionalista Català (PNC) des que va abandonar l’Ajuntament de Girona cansat de picabaralles internes a Junts.

Una aventura

Ribas mai ha pogut provar l’aventura de liderar una llista, un caramel ara se li presentaria i que, probablement, l’atrauria fins al punt de fer el pas, tot i que fos amb unes expectatives més modestes que en l’època en què lluitava per succeir Carles Puigdemont a l’alcaldia.

La possibilitat de presentar-se conjuntament està bastant avançada però encara s’estan estudiant els possibles escenaris de la decisió de presentar-se per «servir a la ciutat», segons ha indicat una de les fonts consultades.

Al mateix temps, els partits estan intentant atraure altres petites agrupacions polítiques de l’antic espai polític que en el seu moment va representar la Convergència i Unió que va governar Catalunya amb la coneguda estratègia del «peix al cove». Per aconseguir-ho s’hauria també intentar persuadir a membres de corrents de partits com Units per Avançar, que a nivell català amb Ramon Espadalé al cap davant forma part de les llistes del PSC. En tot cas, la decisió de presentar-se a les eleccions no tardaria en formalitzar-se i comunicar-se públicament per començar a donar a conèixer la marca de la candidatura i els seus representants.

El moviment d’aquestes tres formacions no s’està produint només a la capital gironina de cara a les eleccions municipals. La intenció seria presentar-se en quantes més poblacions catalanes millor per garantir la major presència possible d’aquest espai polític. De fet, per algunes d’aquestes formacions, el cicle d’eleccions que s’han d’anar produint, és pràcticament l’última possibilitat de substituir per, a partir, d’aquí anar sumant suports.

Llista d’un altre exregidor

En cas que aquesta candidatura gironina fructifiqui, Ribas no seria l’únic candidat exregidor de l’època de Carles Puigdemont i de CiU. El també advocat i exedil Quim Oliva està tirant endavant una altra llista electoral que preveu presentar públicament en una roda de premsa el pròxim 21 d’octubre. En aquest cas, Oliva té per bandera les paraules «municipalisme, gironisme i barris» com a claus per a la seva plataforma política de ciutadans independents.