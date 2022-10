El dijous passat, 29 de setembre, en Josep Maria i els seus amics es disposaven a agafar un vol de Ryanair des de l'aeroport de Girona - Costa Brava a Memmingen (un aeroport a l'oest de Munic, a 100 quilòmetres de la capital bavaresa) per gaudir de l'Oktoberfest i celebrar els 50 anys d'uns quants companys de la colla. Els vuit companys tenien programat el vol d'anada a les 13:40h, però res va anar com s'esperaven. Van embarcar dues hores i mitja després, a les 16:10h. Tanmateix, l'avió no es va enlairar, sinó que va quedar aturat a les pistes amb els passatgers a dins durant més de dues hores fins que cap a les 18:00h els van desembarcar. La companyia va al·legar que la tripulació acumulava moltes hores i havia de descansar.

En Josep Maria ho ha explicat aquest matí a El Món a Rac1, davant la sorpresa de Jordi Basté: "El capità ens va dir que, com que ja havien arribat amb retard, no hi havia slot per aterrar a Memmingen. Aleshores com que tardaven a donar-lo la tripulació anava passada d'hores i ja no podien volar".

La tripulació era a Londres

Després d'aquests impediments, la companyia va informar els passatgers que s'haurien d'esperar a que arribés una tripulació nova, que havia de venir des de Londres. En el moment que els ho van comunicar, el vol que sortia de Londres encara no havia despegat. "Llavors ens vam adonar que encara en teniem per estona", assegura en Josep Maria. La companyia només els va oferir un cupó de quatre euros per gastar en les botigues de l'aeroport. "El cupó era per aigües i snaks, i a aquella hora ja ens haguéssim fotut un xupito", explica en Josep Maria amb humor.

Aquest vol provinent de Londres va aterrar a l'aeroport Girona - Costa Brava a les 21:30h. Aleshores, el vol de la colla d'amics gironins es va reprogramar per les 22:50h, ja que primer s'havia de desembarcar i passar els controls pertinents a l'avió.

No obstant això, el periple no es va acabar aquí. En Josep Maria i els seus amics havien llogat un transfer privat perquè els dugués de Memmingen fins al centre de Munic. Aquest servei l'havien contractat per 500 euros, que van acabar perdent: "Vam parlar amb ells i ens van dir que ens esperarien una hora, dues, tres, però esclar, a la una de la nit era impossible. Ens van dir que sentint-ho molt, adéu".

A més, just quan embarcaven, un dels integrants de la colla cerca l'hora de tancament de l'aeroport de Memmingen i s'adona que tanca a les 23:00h. A tot això, una hostessa de terra els va dir que no hi hauria cap problema, que l'aeroport tindria taxis i tota mena de facilitats per després arribar a Munic. I dubtant de si hi hauria suficients taxis, la colla d'amics gironins va optar per contractar un altre transfer privat mentre eren a la cua, que aquesta vegada els va costar 300 euros.

No aterren a Memmingen, aterren a Erfurt

Finalment, després de més de deu hores de retard, van aconseguir sortir a les 23:10h. Però no aterren a Memmingen. Aterren a les 1:10h a l'aeroport d'Erfurt, que no és a 100 quilòmetres de Munic, és a 400. En Josep Maria i els seus amics no s'ho podien creure: "El vol havia de durar una hora i mitja i quan dúiem una hora i mitja encara volàvem. El capità ens va dir que no podíem aterrar a Memmingen degut a la regulació de sorolls".

Però l'aeroport d'Erfurt també és tancat i han de volar fins a Colònia

Aterren a Erfurt i els deixen tancats a dins l'avió perquè l'aeroport està tancat i "no tenen ni escales". "Ens expliquen que estaven buscant aviam quin aeroport ens podia admetre, però que si no n'hi havia cap a Alemanya haurien d'aterrar a algun d'estranger", explica en Josep Maria davant la incredulitat de Jordi Basté. A més, no els van donar res de menjar. "Hi va haver una mena de revolta. Els passatgers reclamaven que els deixessin baixar".

Finalment, però, s'enlairen i volen fins a Colònia, que es troba a 600 quilòmetres de Munic. Hi arriben a les 4:00h de la matinada.

Els programen un bus que té previst sortir en un dia i mig, però que no ho farà mai

Un cop aterrats a Colònia i davant les protestes dels passatgers, la companyia aèria els va oferir un hotel i un bus que els traslladaria a Munic el dissabte a les 12:00h, gairebé un dia i mig després.

La colla de gironins va decidir dormir a l'hotel però no agafar el bus que els oferia Ryanair. Van decidir agafar un tren, ja que tenien l'hotel pagat i ja havien perdut la primera nit. "Vam decidir dormir quatre hores i agafar un tren a les 11:00h. Ja havíem perdut la primera nit d'hotel pagada, que ens havia costat 1000 euros en total", explica en Josep Maria. El tren els va costar un total de 180 euros per persona, un total de 1400 euros entre tota la colla.

Arriben a Munic més d'un dia després

El Josep Maria i els seus amics arriben a Munic divendres a les 17:00h de la tarda. "A més, els que es van quedar a esperar l'autobús que Ryanair ens va oferir encara l'esperen. No hi va haver cap autobús".

En total, es van deixar entre 3.500 i 4.000 entre tots vuit. A més, van perdre la reserva de l'hotel. Van fer una mena de motí i els hotelers els van fer el "favor" de posar-los en dues habitacions dobles: "Ja us podeu imaginar què és una habitació doble amb quatre tios de cinquanta tacos".

I Ryanair els ofereix entrar en un sorteig de 100 euros

Dilluns van rebre un mail de Ryanair en què els demanaven disculpes i els oferien omplir una enquesta en què entraven en un sorteig de 100 euros. Ara reclamen una indemnització a la companyia: "Com que som de Girona coneixem en Dan Miró, que el coneixem des de la joventut, i ens hem posat en contacte amb ell perquè ens gestioni el cas".