L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no ha descartat replantejar-se optar a revalidar l'alcaldia de Girona en una entrevista a TV3. La presentadora del programa Els Matins, Ariadna Oltra, li ha preguntat en dues ocasions si es plantejava presentar-se com a alcaldable per Junts i no ha dit que no. Al contrari, ha tirat pilotes fora. Madrenas primer ha indicat que després de la renúncia d'Assumpció Puig," aviat tornarem a iniciar tot el procés", en referència a les primàries per escollir la cap de llista. En la segona resposta després que la periodista insistís ha dit: "Ara no és el moment - de parlar-ne-". A l'enllaç, a partir del minut 7, l'alcaldessa comença a respondre les preguntes sobre la ciutat de Girona i sobre el seu futur:

A continuació ha explicat que "ara toca reconstruir tot el que ha passat a Girona" i ha explicat que la ciutat "necessita que el projecte de Junts tingui continuïtat". A parer seu, la seva formació "ha transformat i dinamitzat la ciutat, que és més amable i acollidora". També que moltes persones venen a viure a Girona (...) perquè és una ciutat on s'hi senten còmodes i segurs i on poden construir el seu projecte vital i professional". I ha acabat amb un: "Faré tot el possible perquè el projecte de Junts segueixi conservant l'alcaldia i governant la ciutat". En cas que Madrenas acabés decidint presentar-se a les eleccions, no caldrien primàries. El reglament del partit estableix que els alcaldes i alcaldesses que optin a repetir no han de passar per aquest procés. Marta Madrenas no optarà a revalidar l’alcaldia de Girona