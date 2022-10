«Si no complim els pactes de govern i no puc assegurar que a Madrid anem amb la força per defensar el sistema universitari, no em veig capaç de continuar desenvolupant les meves tasques com a consellera». Aquestes paraules de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, durant una resposta parlamentària van ser llegides, a Girona, en clau municipalista. Militants de Junts a la capital gironina donen per fet que si la consulta dels afiliats de la formació independentista es decanta per abandonar el govern català, Geis farà el pas i es presentarà a les primàries per ser alcaldable a Girona. Apunten que la presència ahir de la família de Geis (l’home i els fills) a la tribuna de convidats del Parlament pot indicar que podria ser una de les seves últimes intervencions a la Cambra. Ahir, l’alcaldessa, Marta Madrenas, precisament va anunciar que votarà que Junts abandoni el govern.

També podria deixar el govern per participar a les primàries de Junts a Girona el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font. Girona encara no s'han convocat noves primàries després de la renúncia d'Assumpció Puig fa una setmana, però al ball de noms, a més a més de Gemma Geis i Ricard Font, s'hi afegeixen el portaveu del grup municipal de Junts i regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, i la regidora d'Hisenda i presidenta de la vegueria de Girona de junts, Maria Àngels Planas, així com l'economista i activista Mercè Garcia, entre d'altres. Gemma Geis és l'única que no va ser a la recent assemblea extraordinària d'afiliats a Girona per tractat el relleu d'Assumpció Puig.