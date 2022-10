La Policia Municipal de Girona ha detingut tres homes que robaven en un cotxe a la Devesa. Els agents també han relacionat dos dels lladres amb un robatori el mateix dia en un local de restauració del Mercadal.

Els arrestats com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a l’interior d’un vehicle són Soulaiman G., de 20 anys; Omar E.J., de 26 anys, i Azdin A., de 21 anys, tots tres veïns del Vendrell.

Els fets van succeir ahir, cap a les vuit del matí al barri de la Devesa-Güell. Una estona abans, la Policia Municipal havia rebut una trucada en què s’informava de la presència d’un vehicle amb el vidre trencat i diverses persones a l’interior, prop de la caseta de l’assentador del mercat. Arran de la trucada, un patrulla de proximitat es va dirigir a la zona. Un cop al punt indicat, el patrulla va localitzar tres individus dins el vehicle i va comprovar que no n’eren els propietaris. Per aquest motiu, segons informa el cos policial, van procedir a la seva detenció com a presumptes autors d’un robatori amb força a l’interior d’un vehicle.

Un altre robatori

Posteriorment, agents del Grup d’Investigació i Seguretat (GIS) de la Policia Municipal van poder comprovar que l’aparença de dos dels autors del robatori en el vehicle coincidia amb la descripció dels presumptes autors d’un robatori amb força succeït la matinada del mateix 6 d’octubre a l’interior d’un establiment de restauració del barri del Mercadal, al carrer de Santa Clara de Girona. En aquest cas, una veïna havia fet fotos dels fets i havia facilitat la descripció dels presumptes autors a la patrulla de proximitat. Per aquest motiu, també es va detenir dos dels joves per aquests fets.