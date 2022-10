La Fundació Metalquimia farà el pregó de les Fires de Sant Narcís 2022, que tindrà lloc el divendres 28 d'octubre, a les 20 h, a la plaça del Vi. Des de l'Ajuntament de Girona es vol reconèixer així la implicació de l'entitat amb la vida social, educativa i cultural de la ciutat, amb projectes com la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la Jove Orquestra de les Comarques Gironines o el joc de la creativació.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha visitat aquest migdia el vicepresident de la fundació, Josep Lagares, a les instal·lacions que té l'entitat al barri de Fontajau. «Pel seu intens compromís com a empresa donant suport a la cultura amb una dosi intensa de responsabilitat social i, sobretot, per fer-ho en favor de la cultura catalana, volem que la Fundació faci el pregó de les Fires d’enguany», ha afirmat l’alcaldessa.

El vicepresident de la fundació, Josep Lagares, ha agraït el reconeixement i l’honor de ser els pregoners de les Fires. «Molt contents per aquest reconeixement a la tasca de la Fundació Metalquimia, perquè es posa en valor el model de col·laboració pública-privada que hem dut a terme amb l’Ajuntament i amb l’Auditori de Girona durant tants anys per fer néixer iniciatives com la Jove Orquestra de les Comarques Gironines o la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Podeu comptar amb el nostre compromís per continuar impulsant des de Girona la cultura, l’educació i la creativació per fer un món una mica millor», ha subratllat.

La Fundació Metalquimia, creada a Girona a l’empara de l’empresa Metalquimia, SAU, va començar la seva activitat l'any 2015, amb l'objectiu de fomentar, promocionar, incentivar, patrocinar i realitzar accions que impulsin la creativitat i la innovació en els diferents àmbits de la societat (empresarial, social, cultural, científic, tecnològic o educatiu).