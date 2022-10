L’octubre de 2020 els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter van passar a ser judicialment responsables de la gestió de l’aigua potable d’aquests municipis després que l’empresa mixta que se’n feia càrrec, Agissa, fos intervinguda, rescindint el contracte a la societat. Tanmateix, el procés per fer efectiu el nou model públic de gestió de l’aigua s’ha allargat més del previst tot i que sembla que ara encara la recta final. Agissa finalitza, per estatuts, la seva existència el pròxim 23 d’octubre i, fins ara, s’havia vist obligada a continuar amb els serveis. A partir del 24, però, queda un buit, ja que la nova empresa municipal que assumirà el control, batejada com Cicle de l’Aigua del Ter S.A., encara s’ha d’acabar de perfilar. És per això que s’ha hagut de buscar una solució. Així, serà l’Ajuntament de Girona que assumirà, de forma provisional, la gestió de l’aigua potable de Salt i Sarrià de Ter.

El regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés, va apuntar que «estem al mig del canvi de la forma de gestió de l’aigua potable». En tot cas, no posa una data fixa perquè la nova empresa municipal entri en funcionament, tot i que «la idea és tenir-ho tot fet abans de final d’any». Terés també va explicar que «no deixa de ser un formulisme» perquè «l’empresa serà la mateixa». Però durant aquest temps, «un mes i mig o dos», Girona passarà a assumir la gestió de l’aigua potable de Salt i Sarrià de Ter perquè seria «estrany» repartir la competència de la gestió per uns mesos entre els tres municipis. Tanmateix, el regidor va afirmar que durant aquest impàs «tot continuarà igual» i que «el servei no es veurà afectat». Sarrià de Ter ja va aprovar en el ple del passat divendres que Girona passi a assumir la gestió de l’aigua potable de la seva localitat, mentre que Salt ho farà en un ple extraordinari el pròxim dilluns. Segons Terés, la previsió inicial és que el 4 de novembre es puguin fer els tres plens per fer l’aprovació definitiva per l’entrada en joc de Cicle de l’Aigua del Ter S.A. A partir d’aquí començarien els tràmits i el compte enrere perquè sigui aquesta nova companyia la que gestioni l’aigua potable dels tres municipis.