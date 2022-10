L’exalcalde de Vilablareix Enric Vilert, promou una candidatura per les eleccions

L’exalcalde Vilablareix Enric Vilert i Butchosa, està impulsant una candidatura per ser present a les properes eleccions municipals del mes de maig. Va ser batlle de la vila del 1999 al 2011 per Esquerra Republicana (ERC) i president de la Diputació del 2007 al 2011, i ara busca ciutadans que vulgui formar part de la seva llista, batejada com a Grup Independent x Vilablareix.

En el document de presentació del grup independent, Vilert indica que el grup que encapçala és «totalment independent i sense ingerència de cap partit polític». Recorda que ell té «experiència en la gestió de poble» perquè va ser alcalde durant dotze anys i que la candidatura està interessada en «millorar les condicions dels veïns, jovent i gent gran, els serveis, les condicions socioeconòmiques, socials, culturals, patrimoni, habilitats, etcètera». En el document de presentació de la candidatura, s’insisteix en què Vilert és un «alcalde amb experiència, advocat, màster en urbanisme i ciutat i format laboralment a la banca». El 2010 va mantenir una tensa i llarga polèmica amb el grup Teatre de Guerrilla, que li van dedicar l’obra de teatre Fum, una sàtira sobre la mediocritat dels polítics locals.