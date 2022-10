Junts per Catalunya i ERC es mantindran units a l’Ajuntament de Girona. Cap de les dues formacions preveu trencar l’equip de govern passi el que passi al govern català amb la consulta que està fent Junts al conjunt dels seus afiliats i malgrat que la mateixa alcaldessa, Marta Madrenas, hagi fet públic que volen que la seva formació abandoni el govern de Catalunya. Si més no, aquest és l’actual posicionament tant de l’alcaldessa com del vicealcalde, el republicà Quim Ayats, que van expressar-se en aquest sentit durant el dia d’ahir.

En una entrevista a TV3, Marta Madrenas (Junts) va assenyalar que pensa complir l’acord de govern: «Vam arribar a un seguit d’acords i els c omplirem», va exposar. L’alcaldessa va posar èmfasi en el fet que com a màxima autoritat del govern local, com hauria de fer el president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia de fer «esforços i tenir voluntat de treballar conjuntament perquè es compleixin els acords adoptats». «Si no, la coalició no seria possible», va apuntar. Tot seguit va exposar que era «lògic» que hi hagi diferències entre els socis de govern però que «la persona que lidera el govern ha de procurar, i fer tot el possible, perquè es duguin a terme tots els convenis que es van pactar». Una manera d’insinuar que, a parer seu, Aragonès no ho està fent a la Generalitat.

Mentrestant, el vicealcalde, Quim Ayats (ERC), també va apuntar que per part de la seva formació no hi ha intenció de trencar el govern: «No abandonarem la feina que hem impulsat, l’hem d’acabar», va el qui també és regidor de Cultura.

Ayats va explicar a Diari de Girona que van «entrar en el moment més complicat de la història recent de la nostra ciutat, amb el pic més alt de la pandèmia. Ho vam fer per responsabilitat, per encarar aquest moment tan complicat, ens vam arremangar malgrat les enormes dificultats» i que es van sumar al govern de Girona, perquè és on «crèiem i creiem que podem fer més feina i ser més útils, aportant tota la nostra capacitat de treball i estar al costat de la ciutadania».

El portaveu republicà va insistir que tota la feina impulsada per la seva formació des del govern «és una feina que té continuïtat a partir del 2023». «Tenim un projecte de ciutat, sòlid i amb el lideratge d’ERC. Un lideratge d’ERC per a una nova Girona, més dinàmica, més moderna, amb més oportunitats», va concloure.

El pacte de la dues formacions, que no suma majoria absoluta es va segellar l’1 de setembre de l’any 2020 en un acte al saló de descans del teatre municipal.