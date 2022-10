El PSC presentarà en el pròxim ple de l’Ajuntament de Girona, que se celebrarà dilluns, una moció en la qual demana algunes modificacions en el transport públic de la ciutat. Una d’aquestes propostes és la implantació d’una línia circular de bus entre les zones perifèriques de la ciutat sense haver de fer transbordaments al centre. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, explica que és «molt necessari que s’eliminin els transbordaments al centre de la ciutat per poder fer el trajecte entre determinats barris, perquè això allarga el temps de recorregut fins a fer-lo poc competitiu».

Una altra mesura que demanen és la incorporació de línies nocturnes, així com la millora de les freqüències de pas durant el camp de setmana i l’ampliació dels horaris de les línies més utilitzades tant a les franges de primera hora del matí com l’última de la nit. En aquest sentit, posen com a exemple la L6 a l’altura de l’Institut Narcís Xifra, que Paneque creu que s’ha de «suplementaris amb autobusos suplementaris» en les entrades i sortides de l’alumnat. De fet, també afirma que la comunitat educativa del centre en qüestió ha «manifestat que el servei no pot absorbir la demanda en les hores d’entrada i sortida de l’institut, provocant situacions rocambolesques».