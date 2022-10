Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 25, 26 i 49 anys per robar a dins de cinc cotxes del Maresme, Vallès Occidental i Gironès. Els lladres van forçar un vehicle en un restaurant a Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental), tres cotxes aparcats a la via pública de Teià (Maresme) i van intentar entrar a dins d'una furgoneta a Canet d'Adri, però els Mossos els van enxampar 'in fraganti'. En tots els casos, els lladres entraven als cotxes trencant els vidres i s'emportaven motxilles, portàtils i objectes personals de l'interior. La policia els va enxampar a Canet d'Adri després de seguir-los des de Badalona amb diferents agents sense uniforme.

Els fets van tenir lloc el 30 de setembre entre les dues del migdia i les sis de la tarda. El primer dels robatoris que van cometre els tres homes va ser a Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental) quan van entrar en un cotxe que estava aparcat en un restaurant. Poc després van assaltar tres vehicles a Teià (Maresme), que estaven al carrer. En tots els casos els tres homes trencaven els vidres per emportar-se motxilles, portàtils i objectes personals. Durant els robatoris de Teià, un testimoni va veure el cotxe que portaven els lladres i va trucar a la Policia Local. Aquests, van avisar als Mossos d'Esquadra i pocs dies després van localitzar el vehicle en qüestió a Badalona. A partir d'aquí, diversos agents que no anaven uniformats van començar a seguir el vehicle amb els tres homes a l'interior. Els va portar fins a Canet d'Adri (Gironès), on els lladres van entrar a l'aparcament d'un restaurant. Els agents van sorprendre els sospitosos mentre intentaven saquejar una furgoneta que estava estacionada al costat de l'establiment. Els tres homes van quedar detinguts i aquest divendres han passat a disposició judicial. Enxampen tres lladres robant en un cotxe a la Devesa i en relacionen dos també amb un cop al Mercadal