Apareixen peixos morts al riu Onyar de Girona per les obres al riu Ter i la pluja

Desenes de peixos morts van aparèixer divendres flotant al riu Onyar, a Girona. Molts veïns van alertar de la incidència. Unes obres al riu Ter i la pluja caiguda van provocar una combinació que va afectar els peixos que van acabar surant, morts, al riu.

Les obres que s’estan fent al riu Ter al terme municipal de Salt, per adequar la zona de caiacs, han deixat la sèquia Monar sense cabal, i de retruc l’Onyar, on acaba l’aigua que passa per la sèquia. Això ja dificultava la vida dels peixos que no s’havien retirat preventivament. A més, la pluja caiguda les darreres hores va arrossegar tòxics dels embornals i dels fangs i la manca de dilució va causar la mortaldat, segons ha assenyalat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. Estava previst que avui al matí es retiressin, però les pluges nocturnes van fer pujar el cabal i l'aigua s'ha endut els peixos riu avall.