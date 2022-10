Diumenge matí se celebrarà la novena edició de la Cursa de la Dona a Girona. Per aquest motiu es tallaran diferents carrers durant una hora (de 9:45 a 10:45). Un d’ells serà el Passeig de la Devesa, entre la rotonda de l’Assemblea de Catalunya i el pont de la Barca. També el Port de la Barca i la rotonda de Pedret, mentre que a la rotonda del Rellotge quedarà tallat l’accés des de la rotonda de la Devesa i el carrer del Riu Güell i el carrer de Bonastruc de Porta. Tampoc es podrà circular per la Gran Via de Jaume I, des de la plaça de l’Hospital i fins a la rambla de Ramon Folch, a la qual tampoc es podrà accedir. A més, els vehicles estacionats als guals i aparcaments del sector el Mercadal no podran sortir fins que la totalitat de les participants hagin passat pels respectius punts.