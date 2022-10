Controvèrsia als barris gironins per la nova zona verda

Diuen que per gustos, colors. Mai millor dit. El verd, blau i taronja podrien tenyir ben aviat la majoria d’aparcaments de Girona si el projecte que vol dur a terme l’Ajuntament, elaborat a partir d’un estudi, té el consens necessari. El dia de la presentació de la proposta, la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, va afirmar que, si tot va bé, es presentarà al ple de desembre i es començaria a implantar el maig de 2023. Tanmateix, això ha creat una gran controvèrsia entre els veïns dels diferents barris afectats. Alguns ho veuen amb bons ulls, altres pensen que es volen fer massa aparcaments de zona verda i altres no estan d’acord amb la proposta. No pot ploure al gust de tothom, tot i que Sureda ja va dir que la proposta seria consensuada abans amb els veïns.

Diari de Girona s’ha posat en contacte amb els diferents portaveus o presidents dels onze barris afectats. Molts d’ells parlen a títol personal perquè encara no s’ha fet una reunió de veïns per parlar sobre el tema. Un dels barris que no es veurà afectat per aquest estudi serà el del Mercadal, que continuarà tenint les 64 places de zona blava, com fins ara, però no es preveu cap canvi més.

«Ja vam fer peticions per tenir zona verda»

Ara mateix compta amb 23 aparcaments de zona verda situats al costat del Jardins de la Muralla. Aquesta xifra reduïda passaria a incrementar-se fins a les 476 places si el projecte s’acaba aprovant. «Vam fer peticions per tenir certes zones verdes», explicava Victor Geli, portaveu de l’Associació de Veïns del Barri Vell. Posa com a exemples la Plaça Sant Pere i la zona abans d’arribar a La Copa. Segons l’estudi, en aquests dos sectors els aparcaments es tenyirien de verd. De fet, no quedaria cap plaça no regulada.

«Soluciona part del problema»

Actualment, hi ha 36 places de zona blava al barri, a les quals se n’hi sumarien tres més un cop aprovat el projecte. Tanmateix, la gran novetat seria la implantació de 734 places de zona verda i 163 de zona taronja – al carrer del Poble Sahrauí, als Maristes-. Amb aquests nous estacionaments de zona verda, es «solucionaria part del problema», explica el president de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia, Reinald Roca. I és que, segons indica, al barri «hi ha un dèficit d’aparcament» perquè «molta gent fa servir el cotxe per anar a treballar i després té dificultat per trobar aparcament». Tot i això, explica que «és una primera mesura, però cal fer més». A més, també demana la «creació d’un aparcament públic gran» o també aprofitar solars que hi ha buits per construir pàrquings públics. I és que, amb aquest projecte, el barri es quedaria sense aparcaments no regulats.

«Fan falta zones verdes»

En aquests dos sectors és on hi hauria més llocs de zona verda. A l’Eixample Nord ja n’hi ha 718 de situats a la zona de la Devesa-Güell -la majoria entre la rotonda del Rellotge i la rotonda de la Devesa-, però acabarien sent 947, segons el projecte. A l’Eixample sud se’n farien 3.596, amb tot l’aparcament de les Casernes, a tocar del Parc Migdia, impregnat de verd. L’Eixample Nord passaria de 672 estacionaments de zona blava a 190, mentre que el pàrquing de La Copa, al costat de la ronda de Pedret, es tenyiria de taronja en les 450 places. En canvi, a l’Eixample Sud s’augmentarien considerablement els aparcaments de zona blava, de 69 a 564, i també se n’afegirien 219 de taronja, al costat de la rotonda de la Clínica Girona.

El president de l’Associació de Veïns de l’Eixample, Joan Jorba, explica que la junta de veïns s’ha de reunir la pròxima setmana per parlar sobre aquest tema. Tot i això, personalment comenta que en aquests dos barris «fan falta zones verdes» perquè «hi ha gent que ve de fora de Girona que ocupa una plaça al matí i no marxa fins a la nit». I posa com a exemple la plaça Poeta Marquina, on els edificis «no tenen aparcament privat» i necessiten aquesta zona verda.

A l’Eixample Nord quedarien 234 aparcaments sense regular. De fet, segons’indica en l’estudi, el sector del barri que va des del carrer Barcelona fins al barri del Carme no tindria cap zona verda. Per altra banda, a l’Eixample Sud també quedarien 59 places no regulades.

«Celebrem la creació de zones verdes»

El barri ja compta amb algunes places de zona verda a la zona de les Pedreres: 128 aparcaments, per ser més exactes. Així i tot, els veïns reclamen més aparcaments «des de fa anys», explica Josep Forità, el president de l’Associació de Veïns Carme-Vistalegre. Un lloc que reclamen amb insistència és la zona que envolta el parc de Vistalegre, i amb aquest nou estudi sembla que es farà realitat. L’estudi exposa que al barri hi haurà 178 aparcaments de zona verda. Ara per ara, hi «costa molt aparcar», ja que aquest sector de la ciutat té equipaments importants com la seu dels Mossos o la Clínica Onyar i «hi ha molts vehicles que volen aparcar». Tot i així, quan es van mirar l’estudi van «detectar alguna errada», perquè, per exemple, el carrer Taquígraf Martí és «massa estret» per tenir-hi aparcaments, però «si la intenció va de posar més zona verda, ho celebrem», explicava Fortià. L’estudi també exposa que el barri es quedaria sense aparcaments no regulats.

«La majoria de veïns no volen zona verda»

Des de 2008 s’han fet tres votacions en aquest barri per decidir si els veïns volien zona verda. En les tres ocasions, la majoria ha votat que no. Tanmateix, amb el nou projecte s’implantarien 275 llocs. «Es farà una consulta amb tot el veïnat perquè és un tema molt important i que tindrà molta repercussió», explicava el president de l’Associació de Veïns de Pedret, Joan Pujol. Ell creu que la majoria de veïns del barri «no volen zona verda», tal com es va votar en les votacions anteriors. Tot i així, també afirma que hi ha un altre grup «indigant» perquè no pot aparcar. Pujol també apunta que «la majoria de persones que aparquen al barri no són de Pedret» i que s’han vist «perjudicats» per la zona verda de la Devesa-Güell, ja que molta gent ha anat a aparcar al seu barri. I és que Pujol també lamenta que «cada barri que posi zona verda també afectarà al barri del costat». En tot cas, i segons indica aquest projecte, a Pedret encara quedarien 52 places no regulades.

264 places de zona verda

Tots els aparcaments que hi ha actualment al barri no estan regulats. Amb el nou estudi, però, es farien 264 places de zona verda. En tot cas, sembla que segons l’estudi quedaria una part no regulada, que se situaria des de les instal·lacions del GEiEG tirant cap al Trueta.

«Hi ha una part positiva, i una altra de negativa»

Com en altres sectors de Girona, la part de la Ciutat Jardí del barri de Sant Narcís té un «dèficit d’aparcaments», explicava la presidenta de l’Associació de Veïns, Carme Castel. En aquest estudi, però, els sectors de l’Eixample es «mengen» bona part del barri. Per això, el projecte detalla que s’implantaran 64 places de zona blava -ara ja n’hi ha onze- i 518 de zona verda. «Pensava que no n’hi hauria tantes», afirmava Castel, tot i que també apunta que «fa moltíssim temps que ho reclamem». En aquest cas, i com que no queda «cap zona blanca», veu pros i contres. La part positiva és que «serà beneficiós» perquè Sant Narcís és un aparcament «dissuasori» i, per exemple, a les places que hi ha davant d’Hisenda «hi ha cotxes que no es mouen durant mesos». Però també explica la part negativa de l’estudi, i és que «hi haurà veïns que no podran pagar la quota trimestral i no tindran un lloc per aparcar». De fet, no s’indica cap aparcament no regulat en aquest projecte. Per això, Castel té pendent reunir-se amb la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, per acabar de fer «petits retocs». En aquest sentit, s’han tret aparcaments del carrer Ter i el carrer Narcís Blach ha passat a ser de vianants i, en això, «l’estudi no ha tingut en compte».

S’ha de debatre entre els veïns

També serà un dels barris més afectats per aquest estudi, amb la implantació de 144 places de zona blava, 1.057 de zona verda i 134 de zona taronja. Aquesta última se situaria en la bossa d’aparcaments de davant la Guàrdia Civil. En canvi, l’aparcament del CAP Migdia passaria a ser zona verda. En tot cas, el president de l’Associació de Veïns de Montilivi, Ramon Ternero, explica que «ho hem d’estudiar i posar en comú entre els veïns». Els residents a Montilivi que vulguin aparcar en una plaça no regulada hauran de creuar els dits, ja que només en quedaran 75 de no regulades.

«Ara no tenim lloc per aparcar»

Ara per ara, el barri no té cap zona verda. «És un problema perquè no tenim lloc on aparcar», afirma el secretari de l’Associació de Veïns de Can Gibert, Josep Maria Dalmau. Tanmateix, segons l’estudi que vol portar a terme l’Ajuntament, hi haurà 1.131 aparcaments de zona verda, a més de 150 de zona taronja. Aquesta zona se situarà a un lateral del parc Jordi Vilamitjana. En tot cas, «no hem rebut informació» de part del consistori, apunta Dalmau. Can Gibert del Pla es quedaria orfe d’aparcaments no regulats amb la implentació d’aquest nou estudi.