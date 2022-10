Una parella ha evitat un judici amb jurat popular i ha acceptat una condemna de 6 mesos de presó cadascun per ocupar un pis de Girona. Els condemnats han admès que cap al 27 de novembre del 2020 van accedir a l'immoble, situat al carrer Joan Masó i Valentí, aprofitant que la propietària estava "ocasionalment" fora de casa. Un cop dins, van canviar el pany i s'hi van estar fins el 30 de novembre, quan els van "expulsar". Durant aquest temps, van utilitzar els efectes personals de la dona i també van causar un seguit de desperfectes a la cisterna del vàter, a la porta del bloc i a la del pis i al parquet. La víctima també va haver de canviar part de l'aixovar de l'habitatge.

A la vista, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, els acusats han reconegut els fets i han acceptat la condemna. El fiscal demanava inicialment 1 any i 3 mesos de presó per a cadascun per un delicte de violació de domicili. Com que les parts han arribat a un acord, la presidenta del tribunal els ha condemnat de viva veu i ha declarat que la sentència és ferma.

Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia que els processats han subscrit, els danys a l'habitatge es van quantificar en 618,72 euros i, a més, la víctima va haver d'invertir 895,72 euros per "canviar part de l'aixovar que havia estat utilitzat i manipulat pels acusats" durant els dies que van ocupar el pis.

El tribunal ha acordat la suspensió de la condemna. Això implica que els processats no entraran a presó amb la condició de no delinquir durant un termini de 2 anys.