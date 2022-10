L’oposició tem més pisos turístics al Barri Vell de Girona per un buit en el calendari

Els grups municipals de Guanyem i el PSC temen que algú pugui aprofitar un hipotètic buit en el calendari per demanar noves llicències per als pisos turístics al Barri Vell de Girona. Actualment no es poden demanar permisos perquè hi ha vigent una suspensió. Aquesta moratòria acaba el 18 de novembre i l’Ajuntament encara està fent tramitacions per poder prorrogar-la un segon any.

Durant el ple municipal d’aquest dilluns s’aprovava un d’aquests passos necessaris per poder allargar la suspensió:el que es coneix com una consulta prèvia. A partir d’aquí, el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, va dir que espera poder portar al ple del mes de novembre (que previsiblement es farà el dia 14) una modificació inicial del pla general que un cop aprovada activaria automàticament la pròrroga i permetria que els pròxims dotze mesos s’estudiés un percentatge màxim de pisos a la ciutat, amb la suspensió encara vigent al Barri Vell. Aquest condicional preocupa l’oposició.

La regidora de Guanyem Cristina Andreu va lamentar que s’hagi d’anar a correcuita i amb l’espasa de Dàmocles a sobre en un tema que, tal com va apuntar, el seu grup té com un dels principals cavalls de batalla. Va indicar que durant massa temps no s’havia actuat, un fet que havia afavorit uns «inversors privats per un monocultiu econòmic» i que havia «expulsat els gironins». Andreu va recordar que la primera moció de Guanyem ja girava entorn del dret a l’habitatge i sobre l’impacte dels pisos turístics. Va mostrar-se en desacord amb la manera de gestionar el procés de regulació dels pisos turístics a la ciutat.

Pel PSC, Joan Antoni Balbin, va apuntar que s’anava «tard» i que encara hi havia molts enigmes per resoldre com ara si es permetrien pisos turístics agrupats o quines taxes s’aplicaran a aquests apartaments.

Tots els partits, excepte Guanyem que es va abstenir, hi va votar a favor. En nom del govern Lluís Martí va lamentar "la demagògia" de Guanyem indicant que hi ha estudis que demostren que no hi ha «efecte expulsió» i que en part, la rehabilitació del Barri Vell és gràcies a aquestes activitats. Martí també va posar en relleu que si hi havia hagut una demora en el procés es devia al treball dels serveis tècnics per assolir un text regulador idoni, estudiant normatives i sentències.