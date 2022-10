El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat el projecte 'Menja't Girona', centrat en turisme sostenible, gastronòmic i de natura, i que inclou la rehabilitació de l'antic taller de can Marfà. L'edifici es convertirà en un espai de foment del sector de la pagesia i les activitats hortícoles. El pressupost global del 'Menja't Girona' puja a 4,2 milions d'euros, dels quals 3,4 vindran dels fons europeus Next Generation. El projecte ha rebut els vots a favor de l'equip de govern (format per JxCat i ERC), del PSC i del regidor no adscrit Daniel Pamplona. "És una gran oportunitat per a Girona", ha destacat la tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana.

El ple municipal d'aquest octubre ha donat llum verda al projecte 'Menja't Girona', que inclou la rehabilitació de l'antic taller de can Marfà. Aquests treballs tenen per objectiu convertir l'edifici en un espai de foment del sector de la pagesia i les activitats hortícoles de l'entorn. "És un projecte enfocat en el turisme sostenible, gastronòmic i de natura amb l'objectiu de desenvolupar i fomentar el patrimoni natural, gastronòmic, hortícola i cultural i també arquitectònic i urbanístic", ha destacat la tinenta d'alcaldia. "Pretén desenvolupar un producte turístic més diversificat i amb un valor afegit: contribuir a l'economia circular, a la producció de proximitat i també a l'agroturisme, millorar l'accessibilitat universal i millorar la monitorització dels fluxos turístics", ha subratllat Plana. El taller, situat al costat de l'antiga fàbrica La Marfà, es rehabilitarà de manera sostenible i respectuosa, per implementar un espai de foment del sector emergent de la pagesia i de les activitats hortícoles de Girona i entorn territorial. L'espai donarà valor afegit al projecte 'Menja't Girona', que vol convertir les hortes de Santa Eugènia en el motor del turisme sostenible de la ciutat. Fins al 2025 El cost del projecte 'Menja't Girona' ascendeix fins als 4.205.262,50 euros, dels quals 3.499.721,10 euros provenen dels fons europeus Next Generation. El període d'execució de les actuacions és de tres anys, fins al 2025. Els 705.541,40 euros restants seran finançats per l'Ajuntament de Girona entre el 2023 i el 2024. En concret, 688.000 euros aniran destinats a rehabilitar l'antic taller de can Marfà i 17.541,43 euros per posar en valor els productes hortícoles locals de les hortes de Santa Eugènia. 'Menja't Girona' és un projecte enfocat al turisme sostenible, gastronòmic i de natura amb l'objectiu de desenvolupar a les hortes de Santa Eugènia i a les ribes del Ter una experiència turística completa que enllaci patrimoni natural, gastronòmic, hortícola, cultural i arquitectònic-urbanístic, a fi de consolidar Girona com a destinació turística sostenible. Pretén ser un projecte integrador, transformador i innovador que busca diversificar l'oferta i els espais turístics de la ciutat cap a altres barris per així oferir noves experiències més enllà del centre històric i enfocades al turisme sostenible. També vol contribuir a millorar la connexió de l'entorn natural amb noves vies, i a reforçar la cohesió social del barri de Santa Eugènia generant activitat que repercuteixi a la zona. Alhora pretén potenciar els productes de circuit curt de consum de les hortes de Santa Eugènia i l'economia circular. El Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació 'Menja't Girona' s'emmarca dins la convocatòria extraordinària del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus Next Generation.