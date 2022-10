Una seixantena d'agents de la Policia Municipal de Girona han tornat a fer una sonora protesta davant l'Ajuntament, coincidint amb el ple d'octubre, per reclamar "condicions laborals dignes". Els policies acusen l'equip de govern de menystenir-los i d'haver "enquistat" el conflicte que aquest setembre va portar la plantilla a plantar-se i decidir no fer més hores extra.

Durant mitja hora, els agents han fet sonar xiulets i han cridat consignes com: 'Girona, un esport de primera i una policia de tercera!'. Després, una representació sindical ha entrat a la sala de plens i ha llegit un manifest. "Ens teniu farts i fartes, si voleu fer mil milions d'esdeveniments extres, pagueu el que tot això val", recull l'escrit.

L’alcaldessa, Marta Madrenas, va indicar que s’està treballant i negociant, després que el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, es queixés que tot i la protesta, l'alcaldessa iniciés el ple sense fer cap esment al conflicte.

Mentrestant, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va lamentar que no hi hagi "hagut avenços satisfactoris en les darreres setmanes. "No és admissible que el govern municipal ignori el malestar de la seva policia. Reclamen més mitjans per millorar la seguretat de tots", va dir. la socialista va exposar que "Girona no es pot arriscar a què els esdeveniments dels propers mesos siguin un caos per falta d'agents"·