Una parella va evitar un judici amb jurat popular i va acceptar una condemna de sis mesos de presó cadascun per ocupar un pis de Girona ara fa gairebé dos anys. Els condemnats van admetre que cap al 27 de novembre del 2020 van accedir a l’immoble, situat al carrer Joan Masó i Valentí, al barri de Santa Eugènia. La parella va ocupar l’habitatge aprofitant que la propietària estava «ocasionalment» fora de casa. Un cop dins, van canviar el pany i s’hi van estar fins al 30 de novembre, quan els van «expulsar». Durant aquest temps, van utilitzar els efectes personals de la dona i també van causar un seguit de desperfectes a la cisterna del vàter, a la porta del bloc i a la del pis i al parquet. La víctima també va haver de canviar part de l’aixovar de l’habitatge.

A la vista, que es va celebrar ahir a la secció tercera de l’Audiència de Girona, els acusats van reconèixer tots els fets i van acceptar aquesta condemna de sis mesos. En un principi , el fiscal demanava una condemna més llarga, d’un any i tres mesos de presó per a cadascun per un delicte de violació de domicili. Tanmateix, com que les parts van arribar a un acord, la presidenta del tribunal els va condemnar de viva veu i va declarar que la sentència és ferma.

Segons recull l’escrit d’acusació de la fiscalia que els processats van subscriure, els danys a l’habitatge es van quantificar per un valor total de 618,72 euros. Per altra banda, la víctima va haver d’invertir 895,72 euros per «canviar part de l’aixovar que havia estat utilitzat i manipulat pels acusats» durant els dies que la parella va ocupar el pis.

El tribunal va acordar la suspensió de la condemna. Això implica que els processats no entraran a presó amb la condició de no delinquir durant un termini de dos anys.