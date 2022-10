L’Ajuntament de Girona anul·larà el pròxim 17 d’octubre el punt de parada dels busos turístics del barri de Pedret, situat al carrer de Palafrugell, davant la «contrastada caiguda del nombre d’usuaris del servei i coincidint amb el final de l’estiu», segons va informar ahir l’Ajuntament en un comunicat. A partir d’aquesta data, els punts de càrrega i descàrrega de passatgers dels autobusos que arribin a la ciutat de Girona seran el pavelló de Fontajau i l’estació d’autobusos.

En els propers mesos, el consistori farà balanç del funcionament del baixador, i si s’escau, s’estudiaran possibles millores del servei. Es valorarà l’impacte que ha tingut en el veïnatge en relació amb la neteja, el soroll, la contaminació ambiental i el seguiment de les pautes de l’ús del baixador, i s’analitzaran quines són les condicions idònies pel seu bon funcionament.

L’elecció de Pedret com a punt de parada dels autobusos turístics va generar polèmica que va arrencar l’any 2019, quan l’equip de govern va decidir prohibir als autobusos que s’aturessin al passeig Canalejas i al carrer Berenguer Carnicer. Els punts de parada ara són per a residents al Barri Vell amb permís. La idea era evitar entrades massives de visitants pels dos ponts propers en direcció al Barri Vell. Aleshores, se’ls hi va ordenar estacionar a l’estació o l’aparcament de Fontajau. La distància fins al Barri Vell va provocar indignació i l’Ajuntament va anunciar que estudiaria una nova ubicació. Al cap d’un any es va anunciar la ubicació de Pedret després d’un acord amb l’Associació de Veïns. Amb la COVID, l’entrada en vigor es va retardar fins al juny de l’any passat. Fins ara, els autobusos han estat fent una parada ràpida a Pedret, descarreguen els usuaris, esperen a Fontajau i tornen a buscar els clients al mateix punt.