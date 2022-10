«És una passió i m’aixeco amb la mateixa il·lusió que fa 40 anys»

Ramon Alberch (Girona, 1951) és considerat un dels arxivers amb més experiència arreu de Catalunya. Això l’ha fet rebre un dels reconeixements més grans del sector, el Fellows of International Council on Archives (ICA). Durant més de 40 anys, ha exercit la professió, primer com a arxiver municipal de Girona i després a Barcelona. Ara, ja jubilat, «continuo treballant», perquè l’arxivística és la seva «passió».

Com va rebre la notícia?

Sabia que hi havia un grup de gent que havia presentat la meva candidatura per rebre aquest premi. Després de 40 anys de trajectòria i tocant tantes tecles com havia tocat creien que me'l mereixia. Van passar els mesos i, de cop i volta, el president del Consell Internacional d'Arxius em va escriure per comunicar-me que havia guanyat el premi. I em va fer il·lusió perquè és el reconeixement a una trajectòria professional.

Se l’esperava?

Quan em van dir que em postulaven vaig pensar que potser me'l podien donar perquè he treballat en l'administració pública, al món associatiu, a la universitat com a professor, he investigat i publicat una trentena de llibres. I penses: Per què no?

Porta tota una vida lligat al món de l'arxivística. Què significa per vostè?

Per mi és una professió i, a la vegada, una passió. Quan vaig començar a treballar a Girona el 1979 era una professió minoritària I desconeguda. Vaig veure un potencial tan fort de la professió que em vaig implicar molt personalment, anant més enllà del que és el compliment de la feina. No hi ha horaris, perquè creus amb el que estàs fent i fa que hi dediquis totes les hores i totes les il·lusions per portar-ho endavant.

Ara ja està jubilat. Continua lligat als arxius?

Sí, continuo treballant, sobretot en l'àmbit internacional.

De fet, ara es troba a Bogotà. Per què?

En primer lloc, perquè la Universidad Pontificia Javeriana em va convidar a donar classes a un Màster d'arxivística històrica i memòria. I també he vingut per un congrés que organitza la Universidad Distrital Francisco José de Caldas sobre el perfil i les competències futures del professional dels arxius. Hi estaré un mes i mig.

No se'n cansa mai?

Hi ha feines que són més que una pura feina. L'avantatge d'una professió vocacional és que t'aixeques al matí amb la mateixa il·lusió de 40 anys enrere. Amb els anys encara he guanyat més il·lusió I convicció en veure el creixement de la professió.

Com van ser els seus inicis com arxiver?

Vaig començar a Girona amb el primer ajuntament democràtic, amb en Quim Nadal. Vaig estar-hi 10 anys i vam aconseguir inaugurar l'arxiu històric. Vam fer un bon avenç.

Va deixar de ser l'arxiver de Girona el 1989 i va passar a treballar a Barcelona. Creu que la feina s'ha fet bé a Girona després de la seva marxa?

Després de mi va arribar en Joan Boadas. I la feina que s'ha fet ha estat molt positiva. S'ha desenvolupat l'arxiu i ha crescut. Crec que un dels valors del model gironí d'arxius és aquesta continuïtat en els serveis públics, en l'organització dels arxius i en la seva modernització. Això diu molt de la capacitat de les institucions de donar continuïtat a persones i a projectes de llarga durada. La feina d'arxiu no és de curt termini, és de llarga durada. I crec que Girona és un bon exemple perquè en els últims 40 anys ha tingut dos arxivers que han donat continuïtat i ha fet que tingui un arxiu amb prestigi.

A Girona està ben valorat el món dels arxius. I en l'àmbit general?

Hi ha encara una percepció força distorsionada. El ciutadà li agafa molt lluny. Hem millorat molt, però continua sent un tema que hem de millorar molt perquè el ciutadà no ha acabat d'assumir que l'arxiu és un espai de gestió de la informació que serveix, no només per explicar el passat, sinó que també es pot construir el futur.

De cara al futur, amb les noves tecnologies es pot perdre l'arxiu?

L'arxiu sempre tindrà un paper que jugarà molt fort amb el tema del mètode que ha de treballar amb sintonia amb la tecnologia, però la tecnologia per si sola mai podrà substituir el paper ordenador I assenyat del mètode. La màquina ens ajuda. De cara al futur, l'arxiu treballarà amb una aliança estreta amb la tecnologia. I lluny d'afeblir la professió l'enfortirà.