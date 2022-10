El programa d’absentisme de la ciutat de Girona ha fet aflorar multitud de casos d’absentisme. El darrer curs (2021-22) es van registrar 397 casos. Van ser 46 casos a infantil, 138 a primària i 213 a secundària. La xifra és molt més alta que la del curs anterior (98 casos el curs 2020-21), que va ser el primer en què es va posar en marxa aquesta eina. Dels 397 casos, una trentena són de seguiment d’alumnes del curs anterior. La resta de casos del curs 2020-21 es van resoldre amb la millora de l’assistència a classe. Al llarg del curs passat, el programa es va desenvolupar amb 57 trobades amb centres educatius i vint amb agents socioeducatius.

Preguntat sobre les dades, el regidor d’Educació, Àdam Bertran, ha explicat que el «programa evidencia que és un instrument per a la detecció precoç de casos d’absentisme a la ciutat». El programa també ha servit per detectar necessitats de les famílies derivades de l’escolarització. El regidor ha posat èmfasi en el fet que gràcies al programa «es fa una feina més coordinada» i això permet que «els casos més complexos es mantinguin estables, o disminueixin lleugerament, malgrat que es detectin més molts més casos».

Bertran reitera que respecte fa dos o tres cursos, ara molts casos no passen desapercebuts: «Abans pràcticament només es detectaven els casos més greus i molts no es detectaven. Possiblement hi havia més casos, però no quedaven registrats enlloc. Segurament es tractaven al centre sense avisar.» Amb la implantació del programa s’han «clarificat els protocols dels centres» per actuar amb més precisió. «Els centres detecten més casos però també saben millor quines eines poden utilitzar i com utilitzar-les millor», diu Bertran.

Els casos que tracta el programa són puntuals i moderats. Quan es consideren complexos, es deriven a la Comissió Tècnica d’Absentisme. Aquí hi prenen part representants municipals del servei d’Educació, dels serveis socials, dels serveis jurídics, de la policia i dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència. També del Departament d’Educació, amb la direcció dels centres educatius, inspectors i l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic. A més, hi ha l’oficina de relacions amb la comunitat dels Mossos d’Esquadra.

Pel que fa a la comissió, s’han tractat 40 casos durant el curs 2021-22. Del total, 32 són nous i els altres són de seguiment de cursos anteriors. La majoria són estudiants de secundària (28 dels 40). Pel que fa a casos que s’havien tractat en cursos anteriors (el curs 2020-21 van ser 49 casos), catorze s’han donat de «baixa» perquè (8) han millorat la seva assistència i perquè la família ha marxat de Girona (6).

Casos complexos i crònics

Perquè un cas es tracti a la Comissió Tècnica d’Absentisme, cal que tots els agents possibles hagin intervingut. Són els centres educatius, els tècnics en integració social, els Serveis Bàsics d’Atenció Social o els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica. Un cop plantejades les accions dels diferents agents, i donada la seva manca d’efectivitat, el centre informa de les diferents accions que s’han desenvolupat en relació amb l’alumne. La major part dels casos els ha detectat el centre (30), tot i que també n’hi ha des dels Serveis Socials (8) i per la Policia o els Mossos (2).

En un document al qual ha tingut accés Diari de Girona, es posa en relleu que «hi ha una derivació d’un nombre menor de casos degut a l’actuació de prevenció del programa d’absentisme». L’informe esmenta l’existència d’una correlació entre absentisme i abandonament prematur dels estudis». Finalment, es destaca l’augment de la intervenció de l’agent tutor per un públic objectiu de 12.134 estudiants (6.913 de primària i 5.221de secundària).