El PSC demana que les meses electorals de les pròximes eleccions municipals del mes de maig s’ubiquin en els mateixos indrets que en les de 2015 i 2019. En les eleccions catalanes de 2021 hi va haver canvis en els llocs on se situaven les meses, però un cop superades les restriccions derivades de la pandèmia «ningú entendria que no es tornessin en els seus emplaçaments originals», explicava el regidor socialista a Girona, Jordi Calvet.

Tanmateix, des del grup es mostren preocupats per si la ubicació d’aquestes urnes s’està decidint en les reunions que tenen lloc a la seu de Junts de Girona. En concret, afirmen que una d’aquestes reunions es va celebrar el passat 22 de setembre. Tot, perquè va sortir a la llum una informació on l’excandidata de Junts, Assumpció Puig, feia referència a les meses electorals. «Situar una taula ben a prop o situar-la bastant més lluny pot tenir conseqüències en la participació i en els resultats» Jordi Calvet - Regidor del PSC a Girona «No es parla de canvi de meses en reunions de partit ni entenem els canvis que hi va haver a les meses durant les últimes eleccions al Parlament de Catalunya», apuntava Calvet. En els comicis de 2021, el PSC va rebre diferents queixes pel canvi d’emplaçament dels locals electorals. Apunten que, sobretot, això es va donar en barris de la ciutat on Junts no és la primera força, com Sant Narcís, Germans Sàbat o Taialà. «Situar una taula ben a prop o situar-la bastant més lluny pot tenir conseqüències en la participació i en els resultats», sentenciava Calvet.