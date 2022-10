El nombre d’estudiants de la Universitat de Girona (UdG) que va a classe a peu, amb bicicleta o amb transport públic duplica l’alumnat que hi arriba amb vehicle privat motoritzat. Si en aquesta dada si afegeix la gent que comparteix vehicle, ja representa el 63% de l’alumnat. Tot i que és una xifra prou elevada, un grup d’estudiants de la UdG que engegat una campanya «sense precedents» per fomentar l’ús del transport públic entre els estudiants.

El projecte, anomenat «Vine en transport públic», es va posar en marxa quan un grup d’estudiants va detectar «problemes» per arribar amb transport públic a la UdG, explicava el representant del Consell d’Estudiants, Esteve Alonso. Per això, es van pensar diferents «idees i propostes» per fomentar i promocionar el transport públic entre els estudiants. Una iniciativa que «vol ser l’inici de diverses actuacions que volem posar en marxa» i que aposta per «un futur més sostenible». La directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat, Mercè Rius, va argumentar que la iniciativa era «ambiciosa» perquè «mai uns estudiants universitaris havien fet una campanya en aquest sentit».

El projecte té per objectiu ser l’inici de diverses actuacions i apostar per un futur més sostenible

Aquesta, «encaixa amb els nostres objectius», també deia Rius. En aquest cas, el de «lluitar contra el canvi climàtic i la contaminació». D’aquesta manera, «qualsevol transport sostenible és bo», apuntava la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. De la mateixa manera, va afirmar que durant el setembre s’havia notat una demanda més elevada dels usuaris que van a la universitat amb autobús i, per això «estem fent esforços» per ampliar l’oferta. La iniciativa pretén donar a conèixer als estudiants les diferents opcions mitjans de transport sostenibles que tenen per arribar a alguna de les facultats. El primer, el del servei de préstec de bicicletes gratuït de la UdG.

També hi ha l’opció del tren per aquells estudiants que venen de fora Girona, sigui Mitja Distància o Regional, aprofitant els abonaments gratuïts o bonificats de l’ATM. Una última alternativa és la de l’autobús públic, aprofitant l’abonament de bus bonificat de la UdG. En aquest sentit, ahir, molts dels participants a l’acte de la presentació de la campanya, celebrat al campus de Montilivi, van acudir-hi amb la línia L8.