El cap de la Guàrdia Civil a Girona, el tinent coronel Llucià Anton Vives ha assenyalat «la bona col·laboració» de tots els cossos policials de la província durant l’acte de commemoració de la patrona. El responsable del cos armat ha destacat que "la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra, les Policies Locals, la Guàrdia Urbana i Vigilància Duanera sí que som molts conscients que la suma d'esforços, coneixement i potencial culminen generalment amb una millor eficiència policial i ajuda a consolidar l'excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca".

El tinent coronel també ha fet un repàs d'alguns resultats anuals com per exemple, que durant l'últim any, han fet 274 detinguts o investigats per diversos fets delictius. També ha explicat que la Unitat Orgànica de Policia Judicial ha participat en 17 ordres europees d'investigació que els han suposat haver de col·laborar amb 10 països diferents en casos relacionats amb el crim organitzat. La majoria d'aquestes, ha afegit han estat per tràfic de drogues però també n'hi ha hagut per estafes i blanqueig de capitals.

El cos armat també ha detectat 1.240 infraccions administratives. Unes denúncies de diversa naturalesa i com ha puntualitzat Vives "en gran part ho són per l'aplicació de la normativa local, és a dir, en benefici de la comunitat autònoma on treballem".

Prop de 38.000 armes controlades

Un altre aspecte que ha destacat són les reformes fetes a la comandància durant aquest any. Una d'elles és la construcció de les noves dependències de la Intervenció d'Armes i Explosius de Girona. Una unitat, com ha explicat el responsable del cos, aquesta força policial actualment controla 37.918 armes de diferents categories emparades en prop de 22.000 llicències i que inspecciona periòdicament 338 empreses vinculades a armes i explosius. També ha posat d'exemple que han estrenat una nova sala d'actes o que aquest mes s'han acabat les obres de la seu del Seprona. Al mateix temps, Vives ha recordat que la Guàrdia Civil de Girona el mes de juny va rebre un guardó per part d'un organisme mundial per la seva lluita contra les falsificacions.

El cap també ha explicat que la Guàrdia Civil de la província de Girona compta en l'actualitat amb un 14% de la plantilla que són dones, una dada que es troba a sis punts de la que els marca la Direcció General per d'aquí a deu anys. I també ha valorat en positiu la dada gironina, ja que es troba, cinc punts per sobre de la de l'Estat.

Llucià Anton Vives també ha destacat el paper dels veterans de la benemèrita i que compten des d'enguany, amb l'anomenada dependència del veterà.

Guardons

La celebració de la Mare de Déu de la Verge del Pilar ha omplert el pati d'armes de la comandància de la Guàrdia Civil on a banda del discurs del tinent coronel, a l'inici d'acte s'ha realitzat la tradicional imposició de condecoracions i entrega de distincions. S'han donat guardons tant a membres del cos armat com també ciutadans, membres d'altres cossos policials, de la justícia, entre altres. D'altra banda, també s'han recordat els membres del cos morts i en finalitzar, hi ha hagut una desfilada militar de la Unitat d'Honors.

El subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon ha clos l'acte de la patrona de la Guàrdia Civil lloant la tasca que duu a terme el cos policial a les comarques gironines i el seu paper a la societat.