Girona tanca una pista poliesportiva a Taialà perquè el soroll molesta a un veí

L’Ajuntament de Girona ha hagut de clausurar una pista poliesportiva al barri de Torres de Taialà arran de les denúncies d’un veí que es queixava de les molèsties que patia quan s’utilitzava la instal·lació. Mentre el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, lamenta que s’hagi «perdut un equipament públic» i demana una solució, el regidor d’Esports Àdam Bertran explica que el tancament s’ha hagut de portar a terme per l’existència d’una sentència judicial que els manava reduir els impactes sonors.

El representant municipal deixa clar que primer hi va haver la pista i després l’habitatge de l’afectat i indica que es tracta d’un cas que ve de lluny i que després d’un llarg estira-i-arronsa i diversos litigis, el jutjat va ordenar el tancament de la instal·lació del carrer Torre de Taialà.

«Hem complert els requisits»

Per tal d’intentar resoldre els inconvenients s’han fet diferents obres com instal·lar-hi un tancament perimetral i una porta d’entrada i sortida per tancar-la a les nits, així com càmeres de videovigilància per controlar els usuaris de la pista. «Ara hem complert tots els requisits que se’ns demanava i hem demanat als jutjats que ens deixi reobrir la pista», assenyala el Bertran. Mentrestant, el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que també calia fer una mesura per saber si els decibels que es generen ara són els correctes però que han hagut de dir-li al jutjat que si no hi ha cap activitat, pel tancament que ha decretat, no poden fer els mesuraments.

Enmig de tot això, l’Ajuntament admet que hi ha persones que entren de nit a la instal·lació i fan ús de la pista poliesportiva malgrat que hi ha un cartell del Servei Municipal d’Esports que en prohibeix l’accés per qualsevol finalitat i l’advertència que la zona està controlada per càmeres de videovigilància.

PISTA POLIESPORTIVA TANCADA PER ORDRE JUDICIAL. 1 La pista poliesportiva situada al carrer Torre de Taialà sense cap utilitat

2 El cartell del Servei d’Esports de l’ajuntament on s’alerta que no es pot accedir al recinte municipal F