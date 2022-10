«El lliurament del premi al Millor Pastisser del Món a Jordi Roca va ser emocionant, amb cinc minuts d’aplaudiments i un públic amb la boca oberta escoltant la veu, per desgràcia, cada cop més feble i quasi imperceptible, del gran mestre català, en el discurs posterior al lliurament del premi». Així descriu la revista Italian Gourmet, organitzadora dels prestigiososWorld Pastry Stars, el moment en què el petit dels germans Roca va recollir el premi «Grand Prix WPS Millor pastisser del Món» en un acte celebrat recentment a Milà. A la gala també es va reconèixer com a «Millor Pastisser del Món 2022» l’alacantí Paco Torreblanca, considerat l’autor del millor panettone del món.

Roca i Torreblanca van rebre uns premis molt similars d’un jurat que, en el fons, volia reconèixer el talent dels dos grans cuiners de postres que acumulen multitud de guardons i reconeixements des de fa anys.

Un discurs emotiu

Jordi Roca, del Celler de Can roca, havia sorprès el públic amb un discurs on va insistir en la necessitat d’aprendre i crear un camí per una passió, un text que li havia suggerit el mestre cambrer de vins i germà seu, Josep Roca. Entre altres conceptes, apuntava: «Ser pastisser és caminar dolç. El pastisser no neix, es fa» per a continuació dir que cadascú ha de construir el seu propi criteri i que «la construcció d’un criteri requereix temps, afany, paciència, valor tenacitat, determinació». Altres idees que va llançar van ser que «cal aprendre i després prendre opinió i creixement», i que «cal educar els sentits i provocar el cos» i «requereix un mentor, una acadèmia, per anar creixent».