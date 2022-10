Llagostera ha celebrat aquest dimecres la consolidada fira del Bolet recuperant l’absoluta normalitat després de dos anys de restriccions.

Des de primera hora del matí el municipi s’han omplert de visitants per recórrer els carrers i places del nucli antic on s’hi ha instal·lat un mercat ambientat a principis de segles XX. La Fira del Bolet està organitzada per l’Àrea de Promoció Local de l’Ajuntament de Llagostera, amb la col·laboració de bona part de les entitats locals, la Unió de Botiguers i l'Associació de Restaurants.

La fira va néixer l’any 2003 amb la vocació d’instaurar-se com a fira anual per projectar Llagostera i la comarca del Gironès cap a l’exterior, recolzant-se en la gran tradició boletaire arrelada durant segles entre els massissos de les Gavarres i l’Ardenya.

El regidor de Promoció Econòmica, Eduard Diaz, ha destacat la gran afluència de públic on es calcula que s’han superat els 10.000 visitants com en les edicions passades.

Per commemorar les 20 edicions de la Fira del Bolet s’ha fet una exposició que rememora la trajectòria d’aquest esdeveniment, que s’ha convertit en una cita consolidada del calendari festiu llagosterenc, alhora que fa un recorregut pels canvis que ha viscut la vila des del canvi de segle. Una mirada al context completa l’exposició, tot fent atenció a la llarga tradició d’usos del bosc i de celebració de mercats i fires de Llagostera, així com a la riquesa gastronòmica en què els bolets hi tenen un paper protagonista. L’exposició es pot visitar fins al proper 26 de novembre a la sala d’exposicions de Can Roure.

Premi Ou de Reig

El guanyador del Premi Ou de Reig d’engany ha estat per llagosterenc Ramon de Arriba per la seva tasca de divulgació del patrimoni cultural, històric i social del Llagostera a través del seu Instagram.

Pel que fa al concurs d’aparadors, el premi ha estat per a la Fleca Garcia i el Cistell de Plata de la Unió de Botiguers per a l’establiment de Ca la Quimeta.

Cuina del Bolet

En el marc de la programació de la Fira del Bolet, l'Associació de Restaurant de Llagostera encén els fogons de la Cuina del Bolet. Els restaurants que participen en aquesta campanya gastronòmica són el Mas Roure, Cal Degollat, Can Cassoles, Ca la Maria, El Carril, Ca L’Artau i Els Tinars.

Els menús oscil·len entre els 26 i els 70 euros, i estaran s'oferiran fins al 6 de novembre.