L’Ajuntament de Girona repararà la calçada de cinc punts de la ciutat: la travessia del Carril, la cruïlla de la plaça de Catalunya amb el carrer de Joan Maragall, el carrer de Pep Colomer i Martí, el carrer de Bonastruc de Porta i la cruïlla dels carrers d’Empúries i de Pamplona. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Agustí y Masoliver SA i tenen un cost de 69.375,66 euros (IVA inclòs). Està previst que els treballs es duguin a terme aquesta setmana. L’estat actual del paviment d’aquestes vies es troba malmès pel pas del temps i per l’important volum de trànsit rodat que tenen aquests carrers. Les obres tenen per objectiu reparar les parts deteriorades i millorar determinats elements de la via pública. Els treballs començaran avui en dos punts: a la travessia del Carril i a la cruïlla de la plaça de Catalunya amb el carrer de Joan Maragall. En aquestes vies es repararà el ferm de forma superficial. La resta es farà divendres.