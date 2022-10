El ple de l’Ajuntament de Girona celebrat dilluns va aprovar per unanimitat la moció ciutadana de 15 entitats per reclamar una millor accessibilitat. Enric Pérez, representant de la taula d’accessibilitat va exposar diferents accions i inversions per millorar en aquest àmbit. «Mentre les necessitats de la població gironina creixen, les inversions d’accessibilitat a l’espai públic van a la baixa», exposava. Així, demanen que l’Ajuntament destini entre un 0,7 i un 0,9% dels pressupostos en l’accessibilitat. Una moció que va prosperar i que va tenir el suport de tot el consistori. Lluís Martí (Junts) va dir que «la voluntat del Govern hi és».

També es va aprovar la moció del PSC per millorar el transport urbà que va sumar els vots de Ciutadans i Guanyem, i en contra de l’equip de Govern. En canvi, no van prosperar les mocions de Ciutadans per demanar un pla pilot cooperatiu entre les Policies Locals de Girona i Salt, amb el vot en contra de l’equip de Govern i l’abstenció de Guanyem, i per demanar responsables per l’ocupació del balcó de l’Ajuntament l’1 d’octubre, amb només el vot a favor de Ciutadans i l’abstenció del PSC. Tampoc ho va fer la de Guanyem per reclamar el dret a la seguretat en la ciutat, que no va obtenir cap suport.