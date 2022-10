L'Ajuntament de Girona reclamarà 13,2 milions d'euros per danys i perjudicis a Girona SA, la part privada de l'antiga companyia d'aigües, Agissa. Ho farà també en nom dels ajuntaments de Salt i Sarrià de Ter. La demanda, que s'haurà d'aprovar en un ple municipal que probablement es farà el 4 de novembre, es fonamenta en dos informes tècnics i jurídics derivats de la liquidació del contracte en un total de 13.235.975,53 euros. Aquest import es concreta de la forma següent: 4.625.385,48 euros per incompliments en matèria d’inversió; 5.440.871,88 euros en matèria de reposició; 1.626.445,06 euros en matèria de personal i de les tarifes (entre el 1993 i el 25 de setembre del 2017) i 1.543.273,11 euros en matèria d’oficines del servei al carrer Ciutadans i de l'estructura de l’empresa entre el 1998 i el 13 d’octubre del 2020, dels quals 566.599,35 corresponen a l’import del lloguer més enllà del 2012 i els 976.673,76 euros restants fan referència als perjudicis en termes patrimonials.

Pel que fa a inversions, reposicions i tasques de manteniment, hi hauria una mancança d'actuacions previstes en els diferents plans directors entre el 1992 i el 2012 que supera els deu milions d'euros. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat, com a exemple, que encara hi ha un 33% de la xarxa dels tres municipis amb canonades de fibrociment, un material que s'hauria d'haver anat substituint i que genera multitud de problemes i avaries. Un cas recent que va generar molta afectació va succeir a la rotonda de la plaça dels Països Catalans, on una canonada d'aquest tipus es va fer malbé i va provocar un esvoranc a la calçada amb obres de reposició que van durar diversos dies en un punt clau de l'entrada i sortida de vehicles a la ciutat. Les canonades de fibrociment als tres municipis sumen uns 148 quilòmetres. Una part important està a la zona sud de sant Narcís.

Pel que fa al lloguer de les oficines, es considera que a partir de finals de l'any 2012 el lloguer que l'epresa mixta ha anat pagant ja ha amortitzat l'estada a l'edifici. Aquest aspecte, més els perjudicis patrimonials es valoren en 1,6 milions. Inicialment la seu d'Agissa era en un edifici a prop del parc Central, però l'any 1992 es va vendre. La part privada va comprar l'edifici del carrer Ciutadans però li va començar a cobrar un llogar de 6.000 euros al mes a tota l'empresa mixta.

Respecte del personal, es considera que la part privada de l'empresa havia d'aportar íntegrament el sou dels directius, però una part de les despeses s'acabaven repercutint a la societat mixta. Es considera que el total, són 1,5 milions.

Girona SA té el 80% de la societat mixta i està formada per CaixaBank, Agbar i FCC-Aqualia i un veí a títol personal. el 20% restant pertany als tres ajuntaments. El regidor de Sostenibilitat ha apuntat que "el soci privat és qui té la responsabilitat del control ple i efectiu sobre l'empresa mixta".

“Avui fem un nou exercici de transparència en la gestió de l’aigua i en l’assumpció de les responsabilitats que creiem que hem d’exigir a qui va controlar la companyia d’Aigües de Girona principalment entre el 1992 i el 2012, quan es van produir nombrosos incompliments dels compromisos obligats per la concessió”, ha destacat Martí Terés, qui ha deixat clar que “des del consistori demanem a la part privada que ens aboni aquesta quantitat com a danys i perjudicis”. “Es tracta de diners que en bona part havien de servir per millorar les infraestructures d’aigua de Girona, i que no ho van fer”, ha insistit Terés. El regidor ha insistit que l'origen de tot és el contracte que es va fer el 1992, amb un govern socialista, quan es va escollir l'empresa privada que havia de ser el soci privat "a dit".

El procés per resoldre aquesta reclamació per danys i perjudicis serà llarg perquè en paral·lel hi ha una demanda penal que s'haurà de resoldre prèviament. De moment, la demanda s'incorporarà al contenciós -administratiu que hi ha obert des que els tres ajuntaments van decidir resoldre el contracte que ha d'acabar derivant en la municipalització del servei. Quan es va fer el pas, amb la primera demanda de 10 milions per manca d'inversions i manteniment, l'empresa privada va portar el cas als jutjats i ara està previst que els ajuntaments hi sumi els 3,2 milions que ara hi volen afegir.

El passat mes d’octubre del 2020, l’Ajuntament va rescindir el contracte adjudicat a AGISSA per a la prestació del servei d'abastament i distribució d'aigua potable amb l’aval del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. El motiu era l’incompliment de les obligacions contractuals essencials en matèria d’inversions i reposició per part de l’entitat mixta, un fet del qual els ajuntaments de Girona, Salt i Sarià de Ter ja havien alertat amb anterioritat. Aquestes obligacions, segons els ajuntaments, eren imputables a la part privada de la concessionària, Girona SA, responsable dels compromisos assolits en la gestió i explotació del servei, segons conveni.

Des d'aleshores es van iniciar els treballs per establir com havia de ser el nou servei. Un informe va apuntar que la millor fórmula de gestió era la municipalització. Des d'aleshores s'han hagut de redactar els nous reglaments i tarifes. L'empresa mixta finalitza la seva existència el 23 de novembre. La idea és que aviat assumeixi el control del servei d'aigua potable la nova empresa municipal batejada com Cicle de l’Aigua del Ter S.A., però encara no té totes les tramitacions enllestides perquè s'han hagut de fer aprovacions i publicacions al DOCG per part de tres ajuntaments que s'han retardat. És per això que s’ha hagut de buscar una solució d'impàs. Així, serà l’Ajuntament de Girona que assumirà, de forma provisional, la gestió de l’aigua potable de Salt i Sarrià de Ter, en un termini màxim de dos mesos. La idea és que les noves tarifes i el nou servei ja estiguin en marxa l'1 de gener de l'any vinent. Els consistoris de Salt i de Sarrià han aprovat recentment el conveni per delegar el servei per aquest període i avui Girona ha fet un ple extraordinari per acceptar-ho. Tots els grups hi han votat a favor excepte la regidora de Ciutadans, Mírtiam Pujola, que hi ha votat en contra.