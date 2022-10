L’Ajuntament ha de licitar el projecte de la pista de Fontajau per tercera vegada

L’Ajuntament de Girona licitarà per tercera vegada el projecte per executar les obres de construcció de la coberta de la pista esportiva de Fontajau. Des de 2017, l’Associació de Veïns del barri reclama aquestes millores en l’espai ubicat entre l’avinguda de l’Amical Mauthausen i el carrer d’Antoni Varés Martinell. De fet, ja es va guardar una partida per començar les obres en els pressupostos de març de 2017. Tanmateix, després de dues licitacions, dues companyies que han fet petits avanços per posar aquesta coberta i cinc anys més tard, les obres tornen a estar aturades per diferents entrebancs. Ara per ara, no es pot accedir a la pista en ser una zona d’obres.

El 2019, l’Ajuntament havia adjudicat la licitació a Consturo Construccions Generals S.L., amb un contracte que es va anul·lar per incompliments. I és que la companyia va al·legar que no podia aconseguir el material necessari -unes bigues de fusta- per construir aquesta coberta. Mentrestant, el 3 de desembre de l’any passat, el consistori va adjudicar el contracte a l’empresa Solid Buidlig S.L., que tampoc va acabar les obres. En aquest cas, perquè el preu del material de construcció va créixer de forma considerable arran de la guerra d’Ucraïna, sobretot, els pilars d’acer. Per tant, un cop s’acabi el procés per resoldre aquest segon contracte, es posarà en marxa una tercera licitació.

El regidor d’urbanisme de Girona, Lluís Martí, lamenta que «les obres tinguin tants entrebancs». Tot i així, afirma que «la idea» és anar avançant amb aquesta nova licitació perquè «estigui a punt» un cop es resolgui el contracte amb Solid Buidlig S.L. Martí no es vol aventurar en posar una data exacta perquè «el que fa endarrerir el procés és la resolució del contracte actual». En tot cas, apunta que les obres per executar la construcció de la coberta de la pista esportiva de Fontajau podrien començar entre el maig i el juny del pròxim any. Per tant, «si és amb el temps que diem» la construcció estaria feta cap a la tardor de 2023.

El projecte presentarà una modificació respecte als anteriors: la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Aquesta nova licitació, a més, tindrà una modificació del projecte. I és que ara es vol aprofitar que les obres encara estan en procés per instal·lar plaques solars en els 1.000 metres quadrats que tindrà aquesta coberta. Aquestes, pretenen donar servei a la pista o a la guingueta situada just al costat. Així, es canviaria la forma de la coberta prevista en la primera licitació, que era una mica especial, i donaria pas a una de més senzilla. Una altra novetat seria la reforma de la terrassa del costat de la guingueta, que va patir desperfectes quan es van fer les obres anteriors. La primera licitació tenia un pressupost base de 550.092, 90 euros (amb IVA inclòs), mentre que el de la segona va ser de 518.463,01 euros. Queda per veure si aquesta tercera licitació tindrà un pressupost més alt tenint en compte la instal·lació d’aquests panells fotovoltaics.

Un espai per la festa major

La festa major de Fontajau aplega una gran quantitat de gent, sigui del barri o de fora. Aquest any, es va celebrar entre el 21 i 24 de juny, però l’Associació de Veïns no va poder utilitzar la zona de la pista, ja que no estava permès l’accés en estar en obres. «Vam demanar que s’aixequés la restricció durant la festa major», explicava el president de l’Associació de Veïns, Joan Serra, cosa que no es va complir. Pel pròxim any, Lluís Martí va afirmar que no es volia «perjudicar» i «ja veuríem que fem».

Respecte a les obres, Serra, que es va reunir la passada setmana amb membres del consistori, exposa que «s’estan esperant fa molts anys, i s’han anat allargant». Tot i així, no és tan optimista pel que fa als terminis com el regidor d’urbanisme. I és que calcula que «fins al 2024 no tindrem coberta».