La quarta edició del concert CantEM Per l’Esclerosi Múltiple reunirà fins a cinc corals catalanes per visibilitzar aquesta malaltia i recaptar fons per a la recerca en esclerosi múltiple a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi). El concert es farà demà a les 21 h, a l’Aula Magna de la Universitat de Girona (UdG), que ha cedit l’espai.

Els beneficis del concert aniran destinats al grup de recerca en Neurodegeneració i Neuroinflamació de l’Idibgi, liderat pel Dr. Lluís Ramió i Torrentà, que és també cap del Servei de Neurologia dels Hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt, i professor agregat i coordinador d’estudis del Grau en Medicina de la UdG. El grup de recerca, referent en la investigació de l’esclerosi múltiple, treballa de forma multidisciplinària per incrementar el coneixement d’aquesta malaltia i també respondre a les necessitats de les persones que les pateixen, així com les seves famílies. Enguany serà la quarta edició d’aquest concert de corals, una iniciativa impulsada pel Dr. Ramió i Begonya Matesanz, persona amb esclerosi múltiple. La investigació «és l’única manera d’aconseguir que la malaltia es pugui curar», afirma Matesanz, que afegeix «sé que a mi directament no em beneficiarà, perquè la recerca és molt lenta, però jo ara m’estic beneficiant de tot allò que altres persones han descobert abans. Em dona molta vida». Els grups que actuaran al concert són Coral Vall d’Aro de Castell-Platja d’Aro, el Cor del Monestir de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, la Coral Cypsella de Sant Feliu de Guíxols, la Coral Veus de l’Estany de Banyoles, i la coral Tutti Veus de Cassà de la Selva.