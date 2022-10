Abans de començar l’acte de la inauguració del curs 22-23 a la UdG, quatre noies tapades de cap a baix per no ser reconegudes, s'han plantat davant la porta de l’Aula Modest Prat amb una pancarta que posava «UdG Còmplice. Encobridors i assetjadors exposats i expulsats». Tot això, pels casos d’assetjament sexual que han denunciat algunes estudiants i que, tot i les múltiples protestes que s’han fet, han quedat tancats.

Quan el rector de la UdG, Quim Salvi, ha arribat a l’Aula Modest Prat s'ha aturat un moment a dialogar amb les protestants. Durant l’acte, també ha donat la paraula als estudiants que han fet aquesta protesta. No va ser cap de les quatre noies que aguantava la pancarta la que ha sortit a parlar, ja que «volen mantenir-se en l’anonimat per protegir-se i per por a les represàlies». Així, ha estat un representant dels estudiants el que va pujar a l’escenari. Durant el discurs ha afirmat que no només s’han produït casos d’abús sexual, sinó també «altres pràctiques», com abús de poder o «mirades». Davant tot això, ha afirmat que es feia el «silenci» i que això era una «realitat innegable de la societat patriarcal en la qual vivim». En aquest sentit, ha explicat que moltes persones es «tapen la boca» davant aquestes situacions i això deixa a les víctimes a «l’estacada». Per això, va manifestar la necessitat de «renovar» els protocols sobre els assetjaments sexuals.

Per la seva part, Salvi ha agraït la protesta, apuntant que tothom té dret a ser escoltat. A més, ha dit que la lluita de la comunitat és la de la igualtat de gènere, per la qual cosa és una situació que «preocupa». Per això, «hem aprovat un nou pla d’igualtat de gènere» perquè «aquestes coses no s’amaguen».

A part d’aquesta pancarta que van portar les quatre noies emmascarades mentre esperaven al conseller i al rector, també es s'han fet pintades a la façana de la facultat d’educació, al costat de la plaça Sant Domènec. Una de les pintades deia «Volem professors, no assetjadors», i l’altre «rector encobridor, denuncia o dimissió». Al llarg del matí, la brigada municipal s'ha encarregat d’esborrar aquestes pintades. De fet, no es el primer cop que apareixen escrits d’aquest estil.

Un dels últims casos que es van produir sobre assetjament sexual a la UdG va ser al mes de setembre de l’any passat. En uns tuits, dues noies afirmaven que un professor de Filosofia del centre acadèmic un «assetjador sexual» i que «totes les estudiants de la Facultat de Lletres o hem patit o coneixem algú que ha patit el seu assetjament». El cas, que va crear molt de rebombori, no va prosperar i va quedar tancat durant el mes d’abril. La investigació interna va concloure, segons una resolució firmada pel mateix rector, que «la Comissió no ha trobat evidències de l’assetjament sexual imputat».