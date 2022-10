Aquest matí s'ha celebrat l'acte inaugral del curs 22-23 de la Universitat de Girona. Un cop ha acabat el parlament del rector, Quim Salvi, tothom s’esperava que el Cor de la UdG tornés a sortir per entonar l’himne universitari, el Gaudeamus igitur, i donar per finalitzat l’acte. No ha estat així, perquè Salvi ha fet pujar a l’escenari al recentment nomenat conseller de recerca i universitats de la Generalitat, Quim Nadal, qui ha fet un parlament «improvisat».

«I ara un altre?». Aquestes eren les primeres paraules que deia, entre les rialles del públic, el nou conseller de recerca i universitats de la Generalitat. De fet, era la seva primera aparició com a nou conseller i «vaig demanar al rector no pujar perquè arribava amb el temps molt just». I és que, en un principi, aquest parlament estava previst que fes Gemma Geis, però els relleus en el Govern de la Generalitat ho han canviat tot. Nadal ha explicat que l’exconsellera estava «dolguda» pel canvi a la conselleria, i li ha volgut agrair la tasca feta fins aquell moment, apuntat que «tot té una continuïtat institucional». «Assumeixo un llegat fraternal de defensa de les humanitat i les ciències socials» Quim Nadal - CONSELLER DE RECERCA I UNIVERSITATS Abans d’entrar a l’acte, el conseller ha firmat el llibre d’honor de la Universitat de Girona i ha afirmat que era un «privilegi» i un «honor» ser present en un acte amb tant «simbolisme». Tot això, el feia «molt i molt feliç». Pel que fa al seu nou càrrec, ha dit que assumia «un llegat fraternal de defensa de les humanitats i les ciències socials». Aquests aspectes, en l’àmbit educatiu, «són la caixa d’eines que ens ha de servir per parlar, llegir i escriure», també assenyalava el conseller. A part, ha dit que estem en temps de màxima complexitat que demanen que la Universitat sigui un centre de reflexió i de debat. Nadal també ha volgut centrar el seu discurs per explicar els «reptes, riscos i oportunitats», que té ara com a conseller de recerca i universitat. Els principals reptes són el del finançament, el de rejovenir la plantilla, el de l’ús de la llengua catalana als centres acadèmica i el de millorar les infrastructures. Per altra banda, el principal risc és la LOMCE, aquella llei que obeeix la necessitat de reduir la despesa pública en educació. «Toca el moll de l’os i pot posar en risc el sistema educatiu», apuntava Nadal. Finalment, també ha fet menció a la «gran oportunitat» que hi hauria amb la nova llei de la ciència, que s’aprovarà «d’aquí a molt poc».