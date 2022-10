Les obres de construcció del mur antiinundacions del riu Ter al barri de Fontajau de Girona han acabat recentment després d’uns cinc mesos de treballs a càrrec de l’empresa Àrids Vilanna SL. Des de fa uns dies, s’ha reobert el passeig que ressegueix el riu i que estava tallat per aixecar la infraestructura. Els treballs van començar a meitats del mes d’abril i afectaven el tram entre els ponts de França i de la Barca. L’objectiu és evitar que una riuada pugui inundar el complex de cinemes de la zona, així com alguns edificis que hi ha a prop del riu entre els dos ponts, inclosa una gasolinera.

Així és l'espectacular mur antiinundacions del riu Ter a Girona La paret de formigó armat s’aixeca al llarg de 116 metres lineals i arriba una alçada de quasi tres metres en alguns punts. El camí connecta les ribes del Ter i el pavelló de Fontajau amb tot l’espai de passeig al costat del riu al barri de Sant Ponç, entre el GEiEG i l’hospital Josep Trueta. Es tracta d’un espai molt freqüentat per gent que va a caminar, córrer o en bicicleta o que hi passeja el gos i que acaba connectant amb la via verda que arriba fins a Sarrià de Ter. El mur era de color blanquinós, però alguns grafiters ja hi han estampat algunes pintades. L’obra ha tingut un cost de 404.714,75 euros, dels quals una part (229.147 euros) està subvencionada per l’Agència Catalana de l’Aigua.