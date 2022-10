La segona edició del Passaport Edunauta a Cassà de la Selva ha arrencat aquest octubre. El projecte aposta per crear oportunitats educatives i d’acreditació i reconeixement social d’aprenentatges fora de l’escola per a infants de tercer i quart de primària, que catalitza i connecta tota la potència educativa del territori. La metodologia es basa en els anomenats passaports d’aprenentatge (learning passaports), on des d’un territori s’anima a la participació en activitats extracurriculars.