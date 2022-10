Amb motiu de les Fires de Girona els cotxes ja no podran aparcar a partir de dilluns a la zona de pàrquing de la Copa, al costat de la rotonda de Pedret. Com ja va passar l’any passat, allà s’hi instal·larà el campament dels firaires. Anteriorment, els firaires situaven les seves caravanes al mateix parc de la Devesa, al costat de les atraccions, una cosa que l’Ajuntament va canviar ja en les fires de l’any passat per buidar l’espai de la Devesa.

D’aquesta manera, diumenge a la nit ja no haurà de quedar cap cotxe aparcat a la Copa. A partir de dilluns es portarà a terme la neteja de l’aparcament i altres tasques perquè els firaires tinguin garantit el subministrament d’aigua, de llum i de clavegueram. Dijous, un cop s’hagin fet totes aquestes feines, els firaires ja podran utilitzar l’aparcament per deixar-hi les seves caravanes. Aquestes, podran estar-hi fins al pròxim 13 de novembre, una setmana més tard que finalitzin les Fires, perquè tenguin el temps suficient per desmuntar totes les atraccions i l’Ajuntament pugui fer les tasques pertinents. Així, el 14 de novembre es tornarà a obrir l’aparcament els vehicles.

Per la seva banda, el consistori va dur a termes unes obres d’ampliació de la xarxa de sanejament públic de les aigües residuals d’aquest pàrquing per millorar el sistema. D’aquesta manera, l’espai compta ara amb una xarxa més repartida al llarg de tota la seva superfície de 10.900 metres quadrats. L’aparcament té capacitat per acollir unes 150 caravanes. Per tal de donar cabuda a tots els firaires, l’Ajuntament també habilitarà l’espai d’autocaravanes del sector de Pla de Baix de Domeny, que en pot acollir unes vuitanta.

Mentrestant, els vehicles que vulguin aparcar a prop del parc de la Devesa ho podran fer al pàrquing situat a la rotonda del pont de la Barca, on enguany no hi serà el circ, que s'instal·larà al triangle del Ter, un terreny situat a darrere l'Auditori.