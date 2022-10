La secció quarta de l’Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat de fer tocaments a la néta de sis anys de la seva parella a Girona entre el 2013 i el 2018. Les acusacions sostenen que la víctima va patir abusos sexuals des que tenia 6 anys fins que en va fer 10, i sempre tenien lloc quan anava a casa la seva àvia, que vivia amb el processat.

La víctima va declarar a porta tancada. Segons les acusacions, durant els abusos, l’acusat li deia que allò era un «secret» i que no podia dir-ho a ningú. Per la seva banda, aquest va negar haver fet cap tocament a la nena, a qui coneixia des que va néixer perquè fa 30 anys que està ajuntat amb l’àvia de la víctima.

Segons va relatar, la víctima venia a casa seva un o dos cops al mes, i algun cop s’havia quedat a dormir, però sempre amb la seva àvia. Ell, va dir, «mai» es quedava a cap racó de la casa sol amb la nena, perquè ella sempre volia estar amb l’àvia. Només va trobar una excepció: un dia que va dur-la a la piscina municipal.

La seva relació amb la víctima era «normal», i va assegurar que mai van tenir cap problema. Així mateix ho va expressar l’àvia de la nena, afegint que no se la creu perquè «si hagués estat veritat, m’ho hauria explicat». Per això, el processat no va saber trobar un motiu per justificar la interposició de la denúncia.

La perjudicada no va poder concretar les vegades que haurien tingut lloc els tocaments i va relatar els fets amb algun buit de memòria, un fet que segons els psicòlegs que van avaluar-la, és habitual. En aquest sentit, els informes medicoforenses conclouen que pateix estrès posttraumàtic compatible amb els abusos relatats. Els fets van denunciar-se el gener de 2018, quan la víctima va explicar a la seva mare els tocaments.

El processat s’enfronta a sis anys de presó per un delicte d’abús sexual a una persona menor de setze anys. La seva defensa demana que se l’absolgui en entendre que no s’han pogut acreditar els fets, i subratlla que la víctima s’ho va inventar per perjudicar l’acusat.