L'Ajuntament de Salt congelarà els impostos de cara a l'any vinent amb el projecte d'ordenances fiscals que ha presentat el govern local. El projecte manté els mateixos preus per a l'impost de circulació, la taxa d'escombraries o l'IBI. De fet, el govern local ha congelat l'Impost de Béns Immobles en els últims anys. També la taxa d'escombraries manté el mateix import des del 2019. Per altra banda, el govern local ha decidit ampliar la bonificació del 95% de la taxa d'escombraries a tots els pensionistes, un avantatge que fins ara només podien tenir els saltencs majors de 65 anys. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, assegura que congelar els impostos és "un exercici de responsabilitat" per la situació econòmica de moltes famílies.

El govern local de Salt ha presentat el projecte d'ordenances fiscals de cara al 2023. Es tracta d'un projecte continuista respecte anys anteriors, tal com ha detallat l'alcalde. De fet, el proper any els saltencs pagaran els mateixos impostos que han pagat aquest 2022 perquè el consistori ha decidit congelar un any més l'IBI (és el vuitè any que ho fa) i també altres impostos com el de circulació o la taxa d'escombraries (que no es mou des del 2019).

En aquesta taxa sí que el govern local introdueix una novetat. Es tracta d'una bonificació del 95% de l'import per a qualsevol pensionista. Fins ara aquesta bonificació es reservava per a persones majors de 65 anys.

Per altra banda, l'ICIO tindrà un 40% de bonificació per a la rehabilitació dels habitatges que es destinin a la bossa de lloguer que té el consistori o a la xarxa d'habitatges que gestiona la Generalitat. A més, els promotors que construeixin pisos de protecció oficial destinats a lloguer rebran una rebaixa del 35% de l'impost.

Pel que fa a l'aparcament de davant de l'hospital de Santa Caterina hi haurà una tarifa bonificada per a la nit i es regularà l'aparcament per a furgonetes i camions. A més, s'han adequat les taxes de les noves sales d'assaig del Centre d'Arts Escèniques del Canal i a l'espai del viver d'empreses es mantindrà la gratuïtat per als primers tres mesos de lloguer en les empreses de nova creació.