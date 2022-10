Terrissa i gastronomia s’uneixen per segon cop en les jornades «Terra i Gastronomia» de Quart, una iniciativa de l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Escola d’Hostaleria i Turisme. L’edició d’enguany, que s’allarga tot el mes, pretén avançar cap a la professionalització en l’àmbit de la restauració, alhora que es mantenen els seus principals objectius: promocionar el teixit de restauradors del municipi a través de l’ús de la terrissa i donar a conèixer a la ciutadania aquesta tipologia de cuina saludable, saborosa i sostenible. L’acte més rellevant serà el 22 d’octubre, amb activitats tot el dia i es vol continuar mantenint present al terrissaire Josep Mestres, últim mestre oller de Quart.

L’alcalde del municipi, Carles Gutiérrez, ha assenyalat que «estem molt contents i agraïts que en aquesta edició puguem comptar amb la participació d’aquest centre gironí de referència en l’àmbit gastronòmic i turístic. Compartim amb l’Escola la voluntat de recuperar i difondre la cuina tradicional del territori, especialment aquella preparada a foc lent amb atuells de terrissa». A més, ha destacat que «per nosaltres és molt bona notícia que gairebé hàgim duplicat el nombre d’establiments que s’han animat a preparar la seva versió del Plat Terrisser d’enguany. Això vol dir que s’estan fent bé les coses i que continuem avançant per apropar-la a la ciutadania».

El director de l’Escola, Jordi Garcia, ha esmentat que «aquesta col·laboració és una bona oportunitat per poder recuperar utensilis i suports en desús a les cuines professionals, això ens suposa dues coses molt positives, apostar per la proximitat i ofici i, per altra banda, treballar la cuina tradicional catalana, sempre des d’una òptica actual, tant en tècniques com marc normatiu». I ha afegit que «cal pensar que per poder mantenir, tant l’ofici com els plats tradicionals, se’ls hi ha de donar ús i visibilitat, ja que al perdre‘s, s’ha perdut també l’interès, i caldria anar a la recerca d’atuells pràctics i útils, receptes i plats tradicionals, que els professionals adquireixen perquè hi veuen necessitat i sortida. En resum aquesta es una bona oportunitat per poder recuperar i innovar tant en la cuina com en la terrissa».

Aquesta edició de «Terra i Gastronomia» torna a englobar un Cicle gastronòmic per restaurants i establiments de cuina de Quart, el Dia de l’oller “Josep Mestres” (dissabte 22 d’octubre) i "Quart, Artesania de la Terra".

A més, el divendres 21 d’octubre, es realitzarà a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona una sessió formativa sobre la cuina del territori i els vins macerats amb terrissa a càrrec del sommelier Ferran Vila i un professor de l’Escola d’Hostaleria especialista en aquesta tipologia de cuina. La formació, que compta també amb el suport de la Diputació de Girona, està dirigida principalment a restauradors/es professionals i a l’alumnat de l’Escola d’Hostaleria.

Les jornades ja han començat

Les jornades van començar el 8 d’octubre, amb l’arrancada del Cicle gastronòmic a restaurants i establiments de cuina de Quart. Un total de nou establiments de restauració del municipi, quatre més que en l’edició 2021, oferiran la seva adaptació del Plat Terrisser 2022: la cassola bosquetana. Es tracta d’una recepta històrica de la comarca del Gironès; recuperada pel divulgador cultural especialitzat en gastronomia històrica, Pep Vila; escollida per les entitats socials del municipi (Amb Ulls de Dona, Dones de Palol d’Onyar i Llar de jubilats de Quart) i adaptada al present per Jordi Parés, cuiner i professor de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona.

Totes les persones que tastin el Plat Terrisser podran participar en un sorteig, en el qual s’escollirà una persona guanyadora per establiment. El premi que s’endurà serà un àpat gratuït al mateix establiment. Els restauradors estan molt satisfet de com està funcionant i estan demanant més butlletes dels sorteig perquè les estan esgotant.

La recepta d’enguany, basada en un rostit de carn amb bolets de temporada, es pot tastar a: Can Mascort, les Arrels, Cal Ferrer, Nou Quart, el bar-restaurant La Bòbila (al Local Social), el bar-restaurant Ca l’Àngel, el bar-restaurant l’Atuell, el bar Màlaga i a l’establiment de menjar per emportar Quart Plat.

A més, com a novetat, durant aquest mes d’octubre el plat, i algunes variacions d’aquest, es podrà tastar al restaurant pedagògic de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona.

El Dia de l’Oller Josep Mestres

L’acte més rellevant continuarà essent el Dia de l’Oller Josep Mestres, que tindrà lloc el 22 d’octubre, dedicat a destacar l’ofici d’oller i al record del mestre terrissaire Josep Mestres, el qual va dedicar la seva trajectòria vital a impulsar i promocionar aquest ofici tradicional i artesanal. En aquest dia, es duran a terme diverses activitats que volen apropar el món de la cuina en terrissa i l’ofici d’oller a persones de totes les edats.

La jornada seguirà una estructura semblant a la de l’any passat en la qual van assistir al voltant d’unes 500 persones d’arreu del territori. Es mantindrà la gimcana familiar a primera hora del matí, modificant la majoria de proves i ubicacions, el dinar popular on els comensals podran tastar el Plat Terrisser 2022 i activitats culturals a la tarda. A més, s’hi pretén afegir, com a novetat, formació en cuina amb terrissa oberta a la ciutadania.

Finalment, amb la coorganització del Consorci Gavarres i la col·laboració de l’Associació de Terrissers de Quart, es tornaran a dur a terme les activitats de «Quart, Artesania de la terra».

Durant tres dissabtes consecutius, a finals de novembre i inicis de desembre, es realitzaran aquestes sessions en les quals es donaran a conèixer la terrissa negra de Quart a través de la visita a l’obrador de can Bonadona, únic del municipi on es realitza la ceràmica negre, i la visita guiada al Museu de la Terrissa de Quart, el qual obrirà les seves portes per a l’ocasió. A més, al finalitzar es realitzarà un petit tast del Plat Terrisser 2022.