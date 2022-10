L’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), vinculat a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), participa en un projecte europeu de recerca i aplicació d’intel·ligència artificial: el ProCAncer-I. L’objectiu és recollir més de 10.000 exploracions de ressonància magnètica de pacients amb càncer de pròstata, per disposar d’una base de dades prou amplia que permeti seguir tractaments més eficients. A Europa, aquest és el segon tipus de càncer més freqüent en homes i el tercer més letal. El radiòleg que encapçala el projecte a Girona, el Dr. Kai Vilanova, explica que el ProCAncer-I "permetrà definir el diagnòstic i el pronòstic del pacient, a partir d'una ressonància magnètica i les dades clíniques".

"Avui en dia el càncer de pròstata es diagnostica amb ressonància magnètica, d'aquí la magnitud de poder tractar totes les dades amb intel·ligència artificial", declara el doctor, que afegeix que el projecte millorarà la "fiabilitat dels possibles tractaments" que seran "més eficients" gràcies a la capacitat de comparar cada cas amb "els diferents tipus de càncers de pròstata existents" i que ja s'han estudiat en altres pacients. És a dir, el ProCAncer-I permetrà definir el tractament de cada pacient amb càncer de pròstata per poder obtenir resultats més favorables.

Es tracta d’un avenç "de gran rellevància" tenint en compte que, actualment, hi ha poques dades públiques i els assajos clínics per detectar aquest tipus de càncer "sovint condueixen a un sobrediagnòstic i a un tractament excessiu d'alguns tumors". En aquesta línia, l'investigador de l'IDIBGI assegura que la nova eina "ajudarà a precisar i diferenciar millor la malaltia no agressiva de l'agressiva perquè es podrà prevenir la recurrència del tumor, facilitarà la detecció de metàstasis de forma precoç i es podrà preveure l'eficàcia de les teràpies". També es podran advertir amb seguretat els efectes adversos.

El projecte es va començar a gestar fa dos anys amb la creació de la plataforma digital que ha de recollir totes aquestes dades. S'hi volen incorporar fins a 10.000 exploracions i entrenar una sèrie de models informàtics per obtenir el màxim d'informació possible a través de mètodes d'intel·ligència artificial. Uns assajos que permetran al sistema ser cada cop més precís avaluant al pacient i elaborant el diagnòstic. Un cop s'hagin recol·lectat totes les exploracions, la plataforma disposarà de la col·lecció més gran del món de dades de diferents paràmetres de càncer de pròstata recollides per ressonància magnètica.

Actualment, els investigadors involucrats en el projecte a l'Hospital Trueta de Girona, encapçalats pel Dr. Kai Vilanova, estan treballant precisament en aquesta fase de la recopilació de dades per la plataforma. Segons afirma l'investigador, a hores d'ara se n'han recollit la meitat entre tots els centres. "Amb això es començarà l'entrenament del sistema per crear aquestes eines automàtiques per diagnosticar els pacients de forma més eficaç", explica.

En total, al ProCAncer-I hi participen vuit centres mèdics europeus i un dels Estats Units. De l'Estat, hi treballen únicament l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona i l'Hospital La Fe de València.