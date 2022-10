Una trentena de col·lectius de la Xarxa per la Justícia Climàtica han projectat a la Catedral de Girona un gasoducte en senyal d'oposició a la construcció de la continuació del Midcat. L'acció, duta a terme aquest divendres a la nit, ha volgut "reiterar l'oposició al gasoducte Midcat i a qualsevol infraestructura gasística", com a part de la campanya europea #FreeFromGas. Els col·lectius reclamen també que "s'inverteixi en solucions per una transició energètica real que doni resposta a la crisi climàtica". L'actuació s'ha fet en el marc de la trobada #RecuperemElFutur. Fa una setmana, el canceller Scholz i el president Sànchez van reunir-se a la 25a cimera hispanogermana on van debatre un acord per invertir en la infraestructura.

El portaveu de la campanya Resposta al MidCat, Jordi Mateu, ha dit que "en aquest context d'emergència climàtica, Sánchez i Scholz, però també Europa, han d'abandonar projectes especulatius que pugen la factura de la llum i que enriqueixen encara més les grans empreses energètiques". I ha afegit que "perquè les famílies puguin arribar a final de mes, i per arribar a la neutralitat de carboni el 2050, cal transitar ja cap a energies renovables i sistemes energètics justos que respectin el territori i les persones". Des de la plataforma manifesten que "el posicionament es basa en recents informes tècnics i científics que demostren que una infraestructura com el Midcat no és necessària per substituir la dependència del gas rus". I asseguren que "l'única manera d'evitar crisis energètiques en el futur és invertir en energies renovables". "L'oposició al Midcat no sorgeix només del territori, ja fa temps que la comunitat científica adverteix de la necessitat d'un canvi en polítiques energètiques que doni per finalitzada l'etapa dels combustibles fòssils, que provoquen incendis, inundacions i innombrables costos per a la població", ha dit el portaveu. Des de la Xarxa per la Justícia Climàtica insten els governs espanyol, català i a la Unió Europea a "defensar els interessos comuns i oposar-se a projectes com el Midcat que posen en perill el nostre futur".