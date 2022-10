L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'ha posicionat a favor que Gemma Geis, exconsellera de Recerca i Universitats, encapçali la candidatura de Junts a les municipals del 2023. "Gemma Geis és una candidata a l'alcaldia de Girona que m'agradaria molt, però ho decidirem tots els afiliats de la ciutat", ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio Madrenas, que no ha volgut entrar a valorar la renúncia d'Assumpció Puig. "És un tema que cal que passi una mica de temps i el deixem refredar", ha sentenciat l'alcaldessa de JxCat, que sobre els pressupostos de la Generalitat ha estat clara: "Primer hem de veure com queden i després negociar com un altre grup. No hem de partir ni d'un sí ni d'un no", ha assenyalat Madrenas.

D'altra banda, l'alcaldessa de Girona ha negat que la situació al consistori –on governa amb ERC- sigui similar a la de la Generalitat. "Aquí complim els pactes i els acords a què arribem", ha etzibat amb ironia Madrenas, que també ha defensat l'acord a la Diputació de Barcelona amb el PSC. "La Generalitat i la Diputació no són el mateix. La Diputació és una gestoria", ha deixat anar la batllessa de Girona, que igualment veu factible instaurar la zona verda a tota la ciutat i ha demanat més trens d'alta velocitat a Barcelona. "És impossible anar amb AVE a Barcelona. Hi ha poca oferta i ens tenen de forma precària, tot i que és la línia més rendible de tot l'Estat", ha lamentat Madrenas.