A partir de demà i fins al 28 d’octubre, l’alumnat de vuit cicles de grau mig i grau superior de Girona dissenyaran diferents propostes innovadores per avançar cap a una ciutat més sostenible. Per fer-ho, es tindran en compte tres aspectes, l’econòmic, el social i l’ambiental. Ha estat l’Ajuntament que, a través del Servei Municipal d’Ocupació - Girona Emprèn i amb la col·laboració del Servei Municipal d’Educació i del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional, ha engegat aquesta tardor una nova iniciativa per fomentar la innovació i l’emprenedoria sostenible adreçat a l’alumnat de formació professional de la ciutat.

Els projectes que portin a termes els alumnes es presentaran durant el mes de novembre en unes jornades que s’organitzaran. Les diferents propostes han de plantejar solucions per avançar cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social.